Ciudad Real reconoce el compromiso social de Inmaculada Ballesteros y Cristina Vallejo por el 8 de marzo. - EUROPA PRESS

CIUDAD REAL 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ciudad Real ha celebrado este lunes en el Antiguo Casino un acto institucional con motivo del Día Internacional de la Mujer, una jornada en la que ha reconocido trayectorias comprometidas con la igualdad, el avance social y la cooperación.

Durante el acto se han entregado el premio 'Empoderamiento y Liderazgo' a Inmaculada Ballesteros Yáñez, docente, investigadora y decana de la Facultad de Medicina, y el premio 'Talento Emergente' a Cristina Vallejo Abad, trabajadora, educadora y periodista social, además de cooperante internacional al desarrollo.

La concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Ciudad Real, María José Escobedo, ha señalado durante su intervención que se trata de "un día de alegría" en el que la ciudad homenajea el Día Internacional de la Mujer bajo el lema "mujeres sin límites".

La edil ha destacado la importancia de contar con referentes femeninos y ha subrayado que, a través de ejemplos como los de las premiadas, se demuestra que "toda mujer puede alcanzar sus sueños con esfuerzo".

Escobedo también ha defendido la necesidad de visibilizar a las mujeres que han abierto camino y a las que pueden hacerlo en el futuro, al tiempo que ha advertido de que aún existen obstáculos que impiden alcanzar esa igualdad plena, como la violencia contra la mujer, que "impide que aquellas mujeres puedan alcanzar todos sus sueños".

Mientras, el alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, ha destacado durante el acto que estos galardones han contribuido a que la conmemoración del 8 de marzo en la capital se convierta también en un reconocimiento público al papel de las mujeres en la sociedad.

Según ha señalado, los premios han logrado consolidarse como "una reivindicación del talento e importancia de las mujeres en Ciudad Real", además de visibilizar el trabajo que todavía queda por hacer en materia de igualdad.

El regidor ciudadrealeño ha subrayado que las premiadas representan valores que generan "orgullo" para la ciudad, tanto por su trayectoria profesional como por su compromiso social.

En este sentido, ha destacado que se trata de dos mujeres que reflejan el talento, el compromiso y la calidad de las instituciones, además de servir como referente para las nuevas generaciones.

PREMIADAS POR EL 8M

Inmaculada Ballesteros Yáñez ha asegurado que recibir el premio supone "un honor y una responsabilidad" y ha señalado que este reconocimiento invita a reflexionar sobre la necesidad de contar con referentes femeninos. En este sentido, ha defendido que el objetivo debe ser que "no sea una excepción que una mujer sea referente en algo", sino que esa realidad se normalice en todos los ámbitos.

El reconocimiento a Cristina Vallejo Abad ha sido recogido por su madre, ya que la premiada se encuentra actualmente en Bolivia trabajando en la evaluación y atención de casos de maltrato infantil y hacia las mujeres junto a la organización Psicólogas sin Fronteras.

Durante su intervención ha explicado que su hija no ha podido asistir al acto por ese compromiso internacional, aunque ha agradecido "un reconocimiento tan bonito e importante para ella".