Ciudad Real, reconocida por su excelencia en el reciclaje de papel y cartón

El Ayuntamiento de Ciudad Real ha sido distinguido con las tres Pajaritas Azules, la máxima categoría otorgada por la Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón (Aspapel). - AYUNTAMIENTO

CIUDAD REAL 31 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ciudad Real ha sido distinguido con las tres Pajaritas Azules, la máxima categoría otorgada por la Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón (Aspapel), en reconocimiento a la calidad de la gestión municipal en la recogida selectiva para el reciclaje de papel y cartón.

Además, la capital ha recibido el galardón de 'Pajarita Ilustre', una distinción reservada únicamente a aquellas administraciones locales que han logrado mantener la máxima categoría durante cinco años consecutivos. De las entidades reconocidas en toda España, solo 26 han alcanzado este nivel de excelencia.

Según informa el Consistorio, el concejal de Servicios a la Ciudad, Gregorio Oraá, ha recogido ambos reconocimientos en el acto celebrado en Madrid y ha destacado que "este premio es el resultado de un esfuerzo compartido entre la administración municipal, los servicios de recogida y, sobre todo, la ciudadanía de Ciudad Real, que cada día demuestra su compromiso con el reciclaje y el cuidado del medio ambiente".

Oraá ha señalado que la obtención de la Pajarita Ilustre "supone un reconocimiento al trabajo constante realizado durante años y confirma que Ciudad Real se ha consolidado como una referencia nacional en materia de recogida selectiva y economía circular".

"Mantener durante cinco años consecutivos la máxima calificación no es fruto de una acción puntual, sino de una estrategia sostenida basada en la mejora continua, la inversión en servicios eficientes y la concienciación ciudadana".

El responsable municipal también ha puesto en valor la colaboración existente con el Consorcio RSU y el trabajo desarrollado por los servicios municipales para optimizar la recogida y el tratamiento de residuos. "Seguiremos avanzando para que Ciudad Real sea una ciudad cada vez más limpia, sostenible y comprometida con la protección del entorno. Estos reconocimientos nos animan a continuar trabajando en la misma dirección", ha afirmado.

El programa Pajaritas Azules es una iniciativa anual de Aspapel que reconoce la excelencia de las entidades locales en la gestión de la recogida selectiva de papel y cartón para su reciclaje. La evaluación se realiza a través de 21 indicadores que analizan aspectos como la eficiencia de los sistemas de recogida, las campañas de información y sensibilización ciudadana, la planificación de la gestión y la trazabilidad del residuo hasta su reciclaje final.