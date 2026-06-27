Ciudad Real reivindica su Orgullo LGTBI buscando despertar la empatía de la ciudadanía y sus barrios

Celebración del 'Orgullo de Barrio' de Ciudad Real. - AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

CIUDAD REAL, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

Por tercer año consecutivo, Ciudad Real se ha sumado a la conmemoración del Orgullo LGTBI con su particular 'Orgullo de Barrio', una celebración que, tras pasar por El Pilar y por El Perchel, en esta ocasión ha hecho parada en El Torreón, desde cuyos jardines tanto la Asociación Pride LGTBI CLM como el Ayuntamiento han llamado la atención sobre el carácter reivindicativo de esta semana, en la que se vienen desarrollando diferentes actividades que culminarán este sábado por la tarde con una marcha.

El acto institucional ha contado con la presencia del alcalde, Francisco Cañizares, de las concejalas de Participación e Igualdad, Mar Sánchez y María José Escobedo, y representantes de otros grupos políticos en la Corporación municipal, según ha informado el Consistorio en nota de prensa.

En nombre del equipo de Gobierno, Escobedo ha asegurado que "estamos en plena sintonía desde el Ayuntamiento de Ciudad Real, abordando sus necesidades, escuchándoles y ayudándoles en todas las acciones que emprenden", y ha destacado el carácter itinerante de esta conmemoración por diferentes zonas de la ciudad: "Cada barrio tiene su historia, sus peculiaridades y lo que se pretende es alzar la voz del colectivo en toda la ciudad y en cada barrio, con diferentes actividades que se han llevado a cabo y que se siguen llevando en torno al día del Orgullo LGTBI con la intención de darles voz y de despertar la empatía de toda la ciudadanía y de cada barrio en concreto".

Por su parte, el presidente de la Asociación Pride LGTBI CLM, Carlos Moreno Márquez, se ha mostrado tajante al afirmar que "no hay que olvidar el carácter reivindicativo que tiene el Orgullo, es verdad que se pueden celebrar todos los derechos que ya se han conseguido o se están consiguiendo, pero no hay que olvidar reivindicar sobre los delitos de odio, sobre quiénes somos o sobre nuestra forma de querer y de amar".

Este año el pregón ha sido a cargo de Juan Carlos Merino, uno de los responsables de la academia de baile Musicaula, que reivindica cada día la igualdad desde la sala de ensayo danzando sobre tacones de aguja.

Ha afrontado el reto con nervios, pero con un gran orgullo, con un texto que ha dividido en varias partes, empezando por "mi vivencia personal, cómo pasó todo, cómo evolucionó la sociedad y cómo está ahora Ciudad Real con el tema LGTBI" para concluir que, "sobre todo, nadie está solo, somos una comunidad, todos nos respetamos y aunque haya diferencias siempre se puede unir para luchar con todos y por todo".

A las 19.30 horas, por las calles del Torreón, dará comienzo el recorrido 'Marchamos con Orgullo' para poner el punto y final a una semana de celebración y de reivindicación.