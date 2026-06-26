Ciudad Real será la sede nacional del encuentro anual de Saborea España los días 7 y 8 de octubre

Ciudad Real será sede nacional del encuentro anual de Saborea España en octubre de 2026. - AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

CIUDAD REAL, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ciudad Real ha anunciado que la ciudad ha sido elegida como sede de la edición 2026 del encuentro anual de destinos turísticos gastronómicos que organiza Saborea España, una cita de referencia a nivel nacional que reúne a instituciones, profesionales y agentes vinculados a la promoción gastronómica y turística de todo el país.

La reunión se celebrará en Ciudad Real los próximos 7 y 8 de octubre de 2026, en una iniciativa impulsada conjuntamente por Saborea España junto a Hostelería de España y Euro-Toques España, y que congregará a representantes de todos los destinos integrados en esta plataforma nacional de promoción del turismo gastronómico, según ha informado el Consistorio ciudadrealeño en nota de prensa.

La concejala de Turismo del Ayuntamiento de Ciudad Real, Cristina Galán, ha destacado durante el pleno ordinario de junio la importancia de esta designación, subrayando que supone un reconocimiento al trabajo que se viene desarrollando desde el actual equipo de Gobierno en materia de promoción turística.

"Que Ciudad Real haya sido elegida como sede de este importante encuentro nacional supone una validación externa que consolida la estrategia que estamos impulsando para convertir la gastronomía en uno de los pilares fundamentales de la promoción turística y del desarrollo económico de nuestra ciudad", ha señalado Galán.

La responsable municipal de Turismo ha explicado que esta elección confirma el posicionamiento que Ciudad Real está alcanzando dentro del panorama gastronómico nacional.

"Consideramos que si nos han elegido como sede es porque estamos trabajando bien en esa promoción, consolidándonos como un referente gastronómico dentro del país. Estamos muy contentos, nos sentimos orgullosos y esperamos contar con el apoyo de todos los sectores y de todos los actores que conforman este importante ecosistema gastronómico local", ha añadido.

Desde el Ayuntamiento se valora especialmente que entidades nacionales de referencia dentro del sector hayan depositado su confianza en Ciudad Real para albergar una cita de estas características, que permitirá situar a la capital en el centro del debate sobre turismo gastronómico, sostenibilidad, innovación y desarrollo territorial vinculado a la gastronomía.

Con esta designación, Ciudad Real continúa avanzando en su apuesta por fortalecer su identidad como destino turístico de calidad, utilizando la gastronomía como elemento tractor de actividad económica, promoción exterior y generación de nuevas oportunidades para el tejido empresarial local.