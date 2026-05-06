Ciudad Real vuelve a convertirse en epicentro de la novela negra con una nueva edición de Manchanegra

Presentación de Manchanegra. - AYUNTAMIENTO

CIUDAD REAL 6 May. (EUROPA PRESS) -

Este jueves arranca en Ciudad Real una nueva edición, la séptima, de Manchanegra, el festival literario que convertirá a la capital provincial un año más en "el epicentro del género negro", tal y como ha destacado durante la presentación el concejal de Cultura, Pedro Lozano.

"Va a ser un punto de encuentro donde todos los seguidores y amantes de la novela negra van a tener la oportunidad de ver de cerca a los autores", y por ello no ha dejado pasar la oportunidad de agradecer la labor que hacen desde Serendipia con esa "amalgama" de actividades que hacen que Ciudad Real en esta ocasión vuelva a ser centro a nivel nacional "con un evento tan interesante como este".

Al frente de las jornadas literarias está un año más el escritor ciudadrealeño, José Ramón Gómez Cabezas, que ha presentado una programación en la que "más del 80% de los autores" son periodistas.

Durante las jornadas pasarán por el espacio Serendipia de la calle Calatrava escritores como César Pérez Gellida, Javier Pérez Campos, Pedro Martín Romo, Iñaki Cano Martínez o Manu Marlasca, quienes, entre otros, abordarán "temas de deporte, de mafia, juegos o cine", resume el presidente de la Asociación del Libro de Ciudad Real, Rafael Díaz, quien ha invitado "a todos a participar".

En esta edición Manchanegra presenta una gran novedad que ha explicado el responsable del Espacio Serendipia, Ángel Serrano, y es que "va a pasar de ser sólo un festival a convertirse también en un sello editorial".

De hecho, "comenzamos esta nueva línea editorial que va a coordinar José Ramón (Gómez Cabezas) dentro del equipo de Serendipia, con un sello de novela negra que se va a llamar Manchanegra y se inaugura con un libro suyo, 'Secretos en vías muertas', que está esperando en el almacén a mañana a las 5 de la tarde que saldrá a la venta y con esto inauguramos esta línea que vamos a poner en marcha y con la que vamos a expandir una vez más el nombre de Ciudad Real por el resto de España".

Desde el servicio de bibliotecas municipales del Ayuntamiento de Ciudad Real también se suman a Manchanegra invitando a todos los participantes de sus clubes de lectura a asistir a las diferentes actividades programadas. Una programación que se puede consultar íntegramente en la página web www.manchaarte.com/manchanegra.