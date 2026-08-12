Ciudadanos de C-LM reciben un mensaje ES-Alert de Protección Civil con consejos y recomendaciones

Sigue en directo la última hora del eclipse solar en España

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Europa Press Castilla-La Mancha
Actualizado: miércoles, 12 agosto 2026 11:07
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TOLEDO 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los ciudadanos de Castilla-La Mancha han recibido este miércoles en sus dispositivos móviles un mensaje ES-Alert de Protección Civil con consejos y recomendaciones de cara al eclipse total de Sol.

Según han confirmado fuentes del Servicio de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press, toda la población de la Comunidad Autónoma ha recibido este aviso entre las 10.30 y las 10.36 horas.

El mensaje pide evitar desplazamientos innecesarios durante esta jornada, consultar la información del Tráfico, no detenerse en los arcenes, llevar suministros básicos y protegerse del sol y de picaduras de insectos.

Además, recomienda usar gafas certificadas, supervisar a menores de edad o personas con discapacidad y respetar las restricciones y limitaciones de acceso para prevenir incendios forestales. En este sentido, insta a no estacionar sobre vegetación seca y no encender fuego.

Igualmente, se solicita a la población que use el móvil de forma responsable, que siga las indicaciones de las autoridades y que no llame al 112.

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