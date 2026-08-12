C-LM activa el Platecam en fase de alerta en toda la región debido al eclipse solar total

Imagen de recurso de personas utilizando gafas especiales. - CGCOO

TOLEDO, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, ha activado a las 10.00 horas, en Fase de Alerta --Situación Operativa 0--, el Plan Territorial de Emergencia de Castilla-La Mancha (Platecam).

La dirección del Platecam ha decretado la activación de este Plan en previsión de los desplazamientos y concentraciones masivas de personas que se esperan en determinados puntos de las provincias de Cuenca y Guadalajara, principalmente, para contemplar el eclipse solar que se producirá el día 12, entre las 19.30 y las 20.30 horas.

Así, desde el Gobierno de Castilla-La Mancha se han previsto distintas actuaciones destinadas a garantizar la seguridad y protección de todos los ciudadanos que se desplacen a los puntos de observación del eclipse, mayoritariamente en las provincias de Cuenca y Guadalajara, ha informado la Junta en nota de prensa.

También se reforzará el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha para la recepción de las llamadas de los ciudadanos. En este sentido, los principales operadores de telefonía españoles reforzarán la red móvil para garantizar la capacidad de comunicaciones, con el fin de adaptar su servicio a la afluencia de personas.

Desde la Dirección General de Protección Ciudadana, dependiente de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, se movilizarán teléfonos satelitales en Cuenca, Guadalajara y Sigüenza, con el fin de asegurar las comunicaciones con los centros de mando.

Por lo que respecta al ámbito sanitario, desde la Gerencia de Urgencias, Emergencias y Transporte Sanitario (GUETS), junto con las Gerencias de Atención Integrada de Guadalajara y Cuenca, se ha realizado una valoración de las necesidades asistenciales, estableciendo un Dispositivo Sanitario de Riesgo Previsible (DRP), que se suma al operativo sanitario ordinario.

Desde la Consejería de Desarrollo Sostenible se ha realizado un estudio de los puntos de observación y se han establecido puntos de exclusión, ante el riesgo de incendios forestales, además de prohibir temporalmente la entrada, circulación, parada y estacionamiento de vehículos a motor en los tramos de pistas forestales y accesos al medio natural, en distintos municipios de las provincias de Cuenca y Guadalajara, desde las 00:00 horas del 11 de agosto, hasta las 23:59 horas del día 13 de agosto.

Como se ha informado durante estos días, la mitad norte de la provincia de Cuenca y toda la de Guadalajara son dos de las zonas de España donde la visibilidad del eclipse será total, por lo que se espera una concentración masiva de personas en ambas provincias.

Ante la activación del Platecam en Fase de Alerta, desde el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 se ha procedido a informar a los ayuntamientos y grupos de intervención concernidos, para que puedan establecer las medidas de prevención, seguimiento y respuesta que estimen oportunas ante las situaciones de emergencia que pudieran generarse.

Todas las incidencias que se pudieran producir, en relación con los desplazamientos y la alta concentración de personas, y sus posibles consecuencias, serán valoradas por la dirección del Plan para ir adaptando el nivel de respuesta.

RECOMENDACIONES

Ante estas situaciones, se recuerda que hay que cuidar especialmente la protección ocular y la observación segura durante la observación del eclipse. Para ello, es fundamental utilizar gafas homologadas (ISO 12312-2) como único método seguro para observar directamente el sol durante las fases parciales de eclipse, con lo cual evitaremos quemaduras oculares y otros problemas en la visión.

Ante la posibilidad de que exista una alta concentración de personas en determinadas zonas, es esencial planificar el desplazamiento con antelación. Una vez en el lugar, no hay que aparcar en arcenes, cunetas, caminos rurales o cualquier zona que pueda entorpecer el desplazamiento de los vehículos de emergencias.

Haga caso de las indicaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad con el fin de mantener un tráfico fluido y evitar la saturación de carreteras, vías de acceso a determinadas zonas y aparcamientos.

Recuerde llevar suministros básicos, prever la saturación de las comunicaciones móviles, utilizar zonas habilitadas por las autoridades o establecer protocolos familiares o de grupo para prevenir el extravío de alguno de sus miembros.

También hay que prestar atención a los riesgos medioambientales, por lo que se recomienda evitar la saturación de zonas frágiles, no dejar residuos, evitar perturbaciones en fauna local y no invadir fincas o terrenos agrícolas.

El nivel alto o extremo de riesgo de incendios forestales que sufre toda España, y especialmente Castilla-La Mancha, durante este verano obliga a la prohibición de encender fuego en ninguna circunstancia. Además, para prevenir dicho riesgo de incendio, se aconseja también no aparcar sobre vegetación seca y mantener accesos libres para emergencias, tal y como ya se ha indicado anteriormente.