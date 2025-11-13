Clara Incendio, Lady Banana y Judith Mateo, en el festival 'La Música Amansa a las Fieras' de este viernes en Albacete

ALBACETE 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha vuelve a apostar por la música como herramienta de transformación social impulsando una nueva edición del festival 'Amansa las Fieras', cuyo cartel protagonizan Clara Incendio, Lady Banana y Judith Mateo, y que va a tener lugar este viernes, 14 de noviembre, en la Sala Sideral de Albacete.

Según informa el Gobierno regional, las entradas, ya disponibles en la web entradium.com/events/la-musica-amansa-las-fieras- 2025, tienen un coste de 10 euros.

Todo lo recaudado con su venta se destinará íntegramente a mantener vivo el programa 'Quiéreme Bien', permitiendo que talleres, materiales y espacios de reflexión sigan llegando a adolescentes, docentes y familias de la región.

Este festival es un encuentro social y educativo organizado por Axesorate, que utiliza la cultura como altavoz para fomentar la igualdad y prevenir las violencias de género.

Nacido del programa educativo 'Quiéreme Bien', el festival cumple quince años "promoviendo" una educación sexoafectiva "basada en el respeto, el consentimiento y el cuidado mutuo" y desde su creación ha recorrido institutos y espacios juveniles de toda Castilla-La Mancha, "acercando a miles de jóvenes una mirada más sana y consciente" sobre las relaciones, el deseo y la convivencia.

El festival, que "se consolida como una invitación abierta" a toda la ciudadanía para seguir "construyendo una sociedad más justa, diversa y empática", ha reunido a lo largo de su trayectoria a artistas como Marina (Ojos de Brujo), La Mare, Karmento o Bewis de la Rosa, y durante sus quince años de historia se "ha consolidado como una cita de referencia en Castilla-La Mancha" por su "capacidad para unir arte, educación y compromiso social".