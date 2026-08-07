Clausurada la Piscina Municipal de Verano de Almansa tras la detección de ratas en las instalaciones

Piscina municipal de verano de Almansa. - AYUNTAMIENTO

ALBACETE 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Piscina Municipal de Verano de la localidad albaceteña de Almansa ha sido clausurada para labores de limpieza y desinfección de sus instalaciones tras la detección de ratas en las mismas.

Según ha informado el Ayuntamiento de la localidad en su cuenta oficial en la red social Facebook, el cierre de las instalaciones se asume como temporal, aunque no establece fecha para su reapertura, condicionada al "tiempo imprescindible para llevar a cabo las actuaciones necesarias".

El Ayuntamiento ha trasladado disculpas a la población por "las molestias que esta situación pueda ocasionar".

EL PP RESPONSABILIZA A LA ALCALDESA

Por su parte, el Partido Popular de Castilla-La Mancha ha apuntado a la responsabilidad del Gobierno municipal de Almansa encabezado por la alcaldesa Pilar Callado, a la que ha acusado de "dejadez y abandono sanitario de las instalaciones".

Fuentes del Partido Popular han trasladado a Europa Press que el problema de la presencia de ratas fue detectado a mediados de julio, habiéndose producido quejas de los usuarios y recogidas de firmas.