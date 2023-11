CLM agradece prorrogar apertura de centros de atención a violencia sexual y cree que Albacete será el primero en abrir

TOLEDO, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha se ha mostrado "agradecido" con la ampliación del plazo de ejecución de los centros de atención integral 24 horas a víctimas de violencia sexual, que prorroga la apertura de los mismos.

Así lo ha indicado este martes en Toledo la directora del Instituto de la Mujer, Lourdes Luna, que durante la presentación de la guía 'Corresponsabilidad y cuidados' elaborada por CCOO Castilla-La Mancha ha sido preguntada por esta prórroga hasta el 31 de diciembre de 2024.

"Agradecemos la sensibilidad del Ministerio por recoger lo que, en el caso desde nuestra comunidad autónoma, llevábamos solicitando ya hacia tiempo", ha dicho Luna, que ha hablado de las dificultades del Ejecutivo regional a la hora de habilitar los espacios que han de albergar dichos centros.

"Desde el principio se sabía que había que hacer una obra de reforma importante y los plazos administrativos de obras muchas veces no son lo rápido que nos gustaría que fueran. Nos dimos cuenta de que no nos iba a dar tiempo, no solamente en Castilla-La Mancha, sino a nivel nacional, no iba a dar tiempo a tener estos centros abiertos, independientemente de que había alguna comunidad autónoma que ya tenía algún servicio parecido a estos centros de crisis".

No obstante, la responsable del Instituto de la Mujer ha asegurado que los cinco centros de Castilla-La Mancha están "muy avanzados", sobre todo el de Albacete que, probablemente, será el primero que entre en funcionamiento, pues la obra ya se ha ejecutado y ha salido a licitación el equipamiento.

"Seguramente después vaya el de Toledo, Guadalajara, Cuenca y Ciudad Real. Todos deben estar funcionando, como esperemos, a mediados del año que viene", ha concluido.