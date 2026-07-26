CLM trabaja en una línea de contención desde La Adrada hasta la Iglesuela para evitar que el fuego se propague

La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, tras la reunión del CECOD para actualizar la situación de los incendios en Castilla-La Mancha - JCCM

TOLEDO, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

Medios de Castilla-La Mancha trabajan en una línea de contención desde La Adrada (Ávila) hasta la Iglesuela siguiendo las indicaciones del mando operativo para evitar que el fuego se propague. La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha confiado en que esa línea de contención "aguante", y ha aclarado que el fuego aún no ha entrado en Castilla-La Mancha aunque sí que "hay un riesgo real".

En declaraciones a los medios tras la reunión del CECOD para actualizar la situación de los incendios en Castilla-La Mancha, la consejera ha informado de que en esa línea de contención Castilla-La Mancha tiene trabajando 85 personas destacadas, 18 medios terrestres, un helicóptero con su brigada correspondiente y 12 máquinas pesadas.

Ha explicado que en primera instancia el complejo de incendios que afectan a la Comunidad de Madrid y a Castilla y León no afectaba a Castilla-La Mancha pero a lo largo del día de ayer volvió a entrar el incendio de San Martín de Valdeiglesias hacia el término municipal de Almorox. "No llegó a tocarlo pero sí es cierto que tanto ese incendio como el de Burgohondo estaban muy cerca de municipios de Castilla-La Mancha", ha señalado la consejera castellanomanchega.

A lo largo del día de ayer, según ha recordado, hubo una incidencia de aproximadamente unas 220 hectáreas cercanas al municipio de Almorox que "pudimos contener" y que en estos momentos "están haciendo trabajos de estabilización", ha añadido Gómez.

Además, ha recordado que hubo que evacuar 11 municipios por el desbordamiento del incendio desde el Valle del Tiétar como medida preventiva porque, aunque el fuego no ha llegado, pero sí que "había una alerta clara".

En ese ámbito, ha dicho, son más de 1.500 personas las que han sido atendidas tanto en Talavera de la Reina como en Escalona y también en algunas residencias de personas mayores e incluso de Toledo capital.

Además, ha adelantado que el Gobierno regional va pedir la posibilidad de que los ganaderos de los municipios desalojados puedan acceder --acompañados de Guardia Civil y siempre que haya seguridad suficiente-- para poder atender a su ganado.

De otro lado, ha apuntado que las condiciones meteorológicas de hoy "van a ser muy similares" a las de ayer, pero ha advertido de que "la problemática" sería a partir del martes-miércoles porque vuelve una posible ola de calor acompañada también de vientos. "Eso sería un escenario muy desfavorable", ha admitido.

No obstante, se ha mostrado "optimista" y ha confiado en que todas las maniobras que están --de forma conjunta-- estableciendo todas las administraciones autonómicas y la administración general del estado funcionen; y que a lo largo del día de hoy y de mañana "seamos capaces de contener este complejo de incendios tan grave y tan dañino para todo el territorio nacional de Castilla y León y de Madrid".

Finalmente, ha estimado que las personas evacuadas de Castilla-La Mancha ascienden a 210.