El club de novela negra 'Las Casas Ahorcadas' cierra este viernes el curso con un encuentro con Pere Cervantes

La novela 'Me olvidé del cielo', protagonista del último encuentro literario del curso del club de novela negra del club de Las Casas Ahorcadas. - CASAS AHORCADAS

CUENCA, 22 May. (EUROPA PRESS) -

La novela 'Me olvidé del cielo', de Pere Cervantes, protagonizará este viernes, 22 de mayo, el último encuentro literario del curso del club de novela negra 'Las Casas Ahorcadas'.

Policía, escritor y coach literario, Pere Cervantes, licenciado en Derecho, fue también Observador de Paz para la ONU en Kosovo y para la Unión Europea en Bosnia-Herzegovina.

"Todas estas facetas profesionales han alimentado una carrera literaria que le ha permitido ganar en 2018 el Premio de Novela Cartagena Negra y el Premio Letras del Mediterráneo 2018 a la mejor novela negra y ser finalista del Tormo Negro-Masfarné que concede Las Casas Ahorcadas, en este caso por la novela 'El chico de las bobinas'", informa el club.

El autor barcelonés, de forma telemática, hablará con los miembros del club literario conquense de la novela 'Me olvidé del cielo', un thriller histórico y criminal que traslada al lector a la Barcelona de los años veinte del siglo pasado para acompañar al inspector Basilio Bosc en su retorno a la ciudad condal, tras cinco años en Madrid, con el encargo de hallar a una niña desaparecida en el cine Coliseum, hija de un importante empresario textil.

El encuentro se celebrará a partir de las 19.00 horas en la sede de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Cuenca y la entrada es libre hasta completar aforo.