CNMC investiga manipulación de contratos de transporte escolar y viajeros a empresas, directivos y federación de C-LM

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TOLEDO 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha incoado un expediente sancionador por posibles prácticas anticompetitivas, que afectarían especialmente al transporte escolar por carretera, en la Comunidad de Castilla-La Mancha.

En concreto, se investigan posibles acuerdos e intercambios de información para manipular y repartirse licitaciones de transporte escolar, así como para fijar precios y repartirse el mercado del transporte discrecional de viajeros por carretera en Castilla-La Mancha, ha informado la CNMC en nota de prensa.

El expediente incluye a las siguientes empresas: Autocares Álvarez Serrano Hermanos, S. L., Autocares Demetrio Álvarez e Hijos, S. L., Autocares García Bus, S. L., Autocares IM Gómez, S. L., Autocares Marín Colmenero, S. L., Compañía Europea de Viajeros España, S. A., Jesús Álvarez Escobar, S. L., Ramos Bus, S. L., Ricardo y Navabus, S. L, Te Llevo 2003, S. L. Victorino Álvarez, S. L.

También afecta a un total de nueve directivos de las siguientes empresas: Autocares Álvarez Serrano Hermanos, S. L., Autocares Demetrio Álvarez e Hijos, S. L., Autocares García Bus, S. L., Autocares Marín Colmenero, S. L., Compañía Europea de Viajeros España, S. A., Jesús Álvarez Escobar, S. L., Ramos Bus, S. L., T Llevo 2003, S. L. y Victorino Álvarez, S. L.

La Federación Regional de Transporte de Viajeros por Carretera de Castilla-La Mancha y la Asociación Provincial de Transportistas de Viajeros por Carretera de Toledo están incluidas en el expediente.

La CNMC inició la investigación tras recibir una comunicación de la Secretaría General de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. En octubre de 2025, la CNMC inspeccionó las sedes de Compañía Europea de Viajeros España S. A. y Autocares Marín Colmenero, S. L.

La materialización de las prácticas se habría hecho efectiva, fundamentalmente, a través de intercambios de información estratégica entre competidores, recomendaciones de tarifas mínimas, ofertas de cobertura y la no presentación de ofertas. Se trata de prácticas contrarias a la Ley 15/2007.

La investigación de los cárteles es una de las prioridades de actuación de la CNMC por su impacto sobre los consumidores y el funcionamiento de los mercados.

El programa de clemencia permite a las empresas integrantes de un cártel beneficiarse de la exención del pago de la multa si aportan pruebas que permitan detectarlo. Además, si finalmente son sancionadas, no se les aplicaría la prohibición de contratar con las Administraciones Públicas.