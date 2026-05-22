El COACM revela los ganadores de los III Premios de Arquitectura y Urbanismo de C-LM que se entregarán el 11 de junio

Deliberación y fallo del jurado del premio. - COACM

TOLEDO 22 May. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla-La Mancha (COACM) ha dado a conocer el fallo del jurado de la III Edición de los Premios de Arquitectura y Urbanismo de Castilla-La Mancha 2024/2025, una convocatoria cuyo objetivo es poner en valor la calidad, diversidad y proyección de la arquitectura regional.

El jurado se reunió el miércoles, 20 de mayo, en la sede regional del COACM, en Toledo, para resolver una edición marcada por la elevada participación, la variedad territorial de las propuestas y la consolidación de categorías que reflejan una arquitectura cada vez más abierta, transversal y conectada con la sociedad, según ha informado el Colegio Oficial por nota de prensa.

En la categoría Premio COACM de Arquitectura, destinada a reconocer obras de edificación de carácter permanente, de obra nueva e intervención en edificios existentes, el jurado distinguió, en la modalidad de vivienda, la Casa Embarcadero en Peñalagos, en Pareja (Guadalajara), obra de Ignacio Borrego Gómez-Pallete y colaboradores, valorando "el arte de crear un artificio ingenioso que flota por el terreno del bosque sin tocarlo".

En Obra Nueva Otros Usos, el premio recayó en la Escuela Infantil en Corral de Calatrava (Ciudad Real), de Luis Carlos Peña Juan y colaboradores, definida por el jurado como una "arquitectura limpia, clara, luminosa y serena, muy acorde con su uso".

En Rehabilitación, fue reconocida la Rehabilitación sostenible del Edificio Nuncio Nuevo de Toledo, desarrollada por MMN Arquitectos y colaboradores, destacando el jurado "un buen trabajo de restauración que subraya los valores monumentales de esta obra y la transforma en un espacio moderno y eficiente".

Además, recibió mención especial la Rehabilitación del Mercado Municipal de Abastos de Toledo, de Javier Bajo Rodríguez y Álvaro Sánchez Ballesteros.

El Premio COACM de Urbanismo y Paisaje, centrado en planeamiento urbano y territorial, proyectos de espacio público, regeneración urbana y arquitecturas del paisaje, reconoció el Plan Director de Recuperación del Casco Histórico de Letur y proyectos complementarios, en Albacete, por integrar "de manera unitaria" la recuperación de los valores culturales, constructivos y paisajísticos del municipio.

Asimismo, fue premiada la Pasarela Arco de Bezudo, en Cuenca, una intervención que el jurado destacó como ejemplo de "arquitectura contemporánea como vínculo entre el patrimonio".

En la categoría Premio COACM Emergente, dirigida a arquitectos de hasta 40 años cumplidos en 2025, el jurado distinguió el Centro Joven.

Espacios de Ocio y Cultura, en La Gineta (Albacete), obra de Rafael Martínez Sarrión, una propuesta que "consigue una pieza evocadora y poética desde la sencillez".

También obtuvo mención especial Fachada habitada La Especia, en Toledo, de Natalia Mora Priego.

El Premio COACM Miguel Fisac, destinado a arquitectos colegiados en el COACM con obra realizada fuera de Castilla-La Mancha, fue para el Edificio B del ESAC (European Space Astronomy Centre), en Villafranca del Castillo (Madrid), valorando especialmente "la transparencia conseguida en la intervención y la luminosidad aportada a los espacios de trabajo".

Por su parte, el Premio COACM Difusión de la Arquitectura, orientado a trabajos de divulgación arquitectónica tanto en formato físico como digital, distinguió en Investigación el trabajo "Miguel Fisac: huesos y pieles", un trabajo de investigación de Javier Navarro, Diego Peris y Pepa Sánchez Verdú, que destaca por su capacidad didáctica y el exhaustivo análisis de los sistemas constructivos y materiales desarrollados por el arquitecto manchego.

En la modalidad de Difusión fue premiada la propuesta '(Sobre)mesa redonda. Escenarios (im)probables', por acercar la arquitectura "al gran público desde un modo desenfadado".

Se trata de un trabajo de Pedro Torres García-Cantó y Rocío García Peña (BIZNA Estudio), en colaboración con Jaime Gutiérrez e Itziar Molinero (AMA); Iñigo Berasategui (BeAr), Paula Bozalongo (Costura) y Lluis J. Liñán (Rellam).

Además, obtuvo mención especial el conjunto de artículos 'Viviendas en el parterre: de los huesos a la piel' y 'Hotel Claridge. A través del espejo', de David García-Manzanares.

El Premio COACM Permanencia, reservado a obras con más de veinte años de antigüedad que destacan por su vigencia y correcto envejecimiento, recayó en las Bodegas Celaya, obra de Eloy Celaya, en La Roda (Albacete), una obra reconocida por "su adecuación al uso y su lenguaje atemporal".

En la categoría Premio COACM Diversificación Profesional, que reconoce nuevas formas de ejercer la profesión vinculadas al diseño, la escenografía, las arquitecturas efímeras, virtuales o el comisariado, el jurado premió la propuesta "Tacto etéreo 'Flotar'", de Natalia Mora (Cachivache Atelier) definida como una intervención que "provoca sensaciones de frescura y originalidad".

RECONOCIMIENTOS HONORÍFICOS

La presente edición ha incorporado además una de las principales novedades impulsadas por el COACM, con la creación de reconocimientos honoríficos de carácter provincial destinados a poner en valor trayectorias especialmente relevantes dentro de las distintas demarcaciones colegiales.

En Guadalajara fue distinguido Francisco Javier Solano Rodríguez; en Cuenca, Ramón Osma Cantero; y en Ciudad Real, Diego Peris Sánchez, profesionales cuya trayectoria ha contribuido de manera decisiva a la evolución arquitectónica, urbana y cultural de Castilla-La Mancha.

Junto a ellos, el COACM ha concedido la Distinción de Honor internacional al arquitecto portugués Álvaro Siza Vieira, una de las figuras más influyentes de la arquitectura contemporánea.

La vicedecana del COACM y comisaria de los premios, Gema González-Badillo, ha agradecido "la extraordinaria participación y el nivel de las propuestas presentadas", destacando además "la evolución y madurez que han alcanzado estos premios, cada vez más abiertos a nuevas maneras de ejercer, comunicar y entender la arquitectura".

González-Badillo ha subrayado igualmente la importancia de los nuevos reconocimientos honoríficos provinciales "como una forma de visibilizar y agradecer la aportación de profesionales que han ayudado a construir la cultura arquitectónica de Castilla-La Mancha desde cada uno de sus territorios".

Por su parte, la decana del COACM, Elena Guijarro, considera que esta tercera edición "confirma definitivamente la consolidación de los Premios de Arquitectura y Urbanismo de Castilla-La Mancha como un espacio de referencia para reconocer el talento, la calidad y el compromiso social de la arquitectura regional".

Guijarro ha destacado además "la enorme diversidad de propuestas y enfoques presentes en esta convocatoria, reflejo de una arquitectura viva, comprometida con el patrimonio, el paisaje, la innovación y la mejora de la calidad de vida de las personas".

La gala de entrega de premios de esta III Edición de los Premios de Arquitectura y Urbanismo de Castilla-La Mancha se celebrará el próximo 11 de junio, a las 18.30 horas, en el Centro Municipal Integrado Eduardo Guitián de Guadalajara.

El jurado de la presente edición ha estado presidido por la decana del COACM, Elena Guijarro, y ha contado con Ignacio Mendaro Corsini, Javier Vellés Montoya, Manuel de Miguel Sánchez, Ramón Pico Valimaña, Marta Iniesto Alba, Esther García Gutiérrez, Xavier Bueno Llasat y Antonio Palomino Pacheco, actuando Gema González-Badillo como comisaria de los premios y Concepción Ponce Real como secretaria del jurado.