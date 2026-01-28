El COE de C-LM planifica 21 líneas de actuación en empleo y formación para 2026 tras 40.000 atenciones el pasado año

La consejera de Economía, Empresas y Empleo de Castilla-La Mancha, Patricia Franco, en la reunión del Consejo Social del COE. - JCCM

TOLEDO 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Orientación, Emprendimiento, Acompañamiento e Innovación para el Empleo (COE) de Castilla-La Mancha ha realizado a lo largo de 2025 más de 40.000 actuaciones en los ámbitos del empleo y la formación, y ha planificado 21 líneas de actuación para desarrollar a lo largo de este año.

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha presidido este miércoles la reunión del Consejo Social del COE, donde se ha aprobado la memoria de actuaciones y acciones desarrolladas a lo largo del pasado año por este organismo, que se integra en la red nacional, además de plantear las principales líneas en torno a las cuales va a girar su actividad a lo largo de este año.

En el Consejo Social del COE están representadas las áreas de Diálogo Social, Empleo, Formación Profesional en el Ámbito Laboral y Autónomos y Trabajo por parte del Gobierno regional, así como la patronal, CECAM, y los sindicatos CCOO y UGT.

La de este miércoles ha sido la segunda reunión del Consejo Social de este organismo, que nació bajo el impulso de los fondos europeos Next Generation para integrarse en una red nacional que tiene como objetivo prioritario la innovación y el impulso de los servicios públicos de empleo en todo el país.

En la reunión, se ha aprobado la memoria de actividades desarrolladas a lo largo del pasado año en la región a través del COE, que recoge un total de 40.339 actuaciones, incluyendo más de 10.300 itinerarios personalizados de empleo tanto a personas que han participado o han sido beneficiarias de las políticas activas de empleo del Gobierno regional, en iniciativas como el Programa de Apoyo Activo al Empleo; como a personas en búsqueda activa de un puesto de trabajo que han acudido de manera voluntaria para la realización de un itinerario personalizado.

De hecho, tal y como recoge la memoria, uno de cada tres itinerarios laborales realizados ha sido impulsado de manera voluntaria.

Además, el Consejo Social del COE ha planteado más de una veintena de líneas estratégicas en torno a las cuales se desarrollarán las actividades y actuaciones del centro para este año 2026, y que incluyen, entre otras, la creación de un laboratorio de orientación laboral juvenil o iniciativas en entornos rurales a través de las TICs.