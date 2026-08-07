La colaboración ciudadana ayuda a interceptar un vehículo fugado tras un accidente en Cuenca - POLICÍA LOCAL

CUENCA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La colaboración ciudadana ha sido fundamental para interceptar un vehículo fugado tras un accidente en la Avenida de los Alfares de Cuenca del que informa, a través de su canal en Instagram, la Policía Local de Cuenca.

El incidente se produjo durante la madrugada del jueves, cuando el conductor de un vehículo impactó contra un turismo y una motocicleta, causándoles importantes daños, y abandonó el lugar rápidamente en dirección a Calderón de la Barca.

Varias personas que presenciaron los hechos fueron informando a los agentes sobre la dirección que seguía el vehículo, facilitando datos fundamentales durante su seguimiento.

Gracias a esta colaboración ciudadana, el conductor fue finalmente interceptado a la altura del Instituto Pedro Mercedes de la capital conquense.