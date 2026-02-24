Colectivos feministas de la región se agrupan bajo la denominación y el logo de Red Feminista de C-LM

Logo de la Red Feminista de C-LM. - RED FEMINISTA DE C-LM

TOLEDO, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Con motivo del 8 de marzo 2026, y tras un lustro trabajando juntas en las campañas conmemorativas de los Días Internacionales de las Mujeres y de la Erradicación de las Violencias Machistas, varios colectivos feministas de Castilla-La Mancha se han agrupado bajo la denominación y el logo de Red Feminista de Castilla-La Mancha.

Se trata de una red de ámbito regional y los colectivos y asociaciones que la integran son Almansa Feminista (Albacete), Feministas de Pueblo (regional), Hartikas de Puertollano (Ciudad Real), Las Milenrama de Socuéllamos (Ciudad Real), Las Palmiras de Pedroñeras (Cuenca), Mujeres Feministas de Ciudad Real, así como Mujeres de la Plaza del Pilar (Ciudad Real) y la Plataforma 8M de Toledo.

De esta forma, el objetivo principal "es sumar fuerzas y demostrar unidad frente a la reacción machista y neoliberal que permea la clase dirigente, haciendo retroceder los derechos conseguidos a lo largo de cientos de años, y frente a la negación de la violencia machista tan perjudicial para las víctimas directas (mujeres y menores) e indirectas", tal y como ha señalado la Red en nota de prensa.

Todas las asociaciones adscritas comparten el movimiento de otras redes regionales con más trayectoria y experiencias, apelando a todas las castellanomanchegas a "defender la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres".

Además, desde la Red rechazan la violencia machista en todas sus formas e invitan a todas las asociaciones y colectivos feministas de Castilla-La Mancha a unirse en este "camino unitario a la vez que diverso", han concluido.