El Colegio de la Abogacía de Toledo pide dignificar el Turno de Oficio tras el descenso de colegiados en un 18% en 2025

Reconocimiento a los 25 años del Turno de Oficio - DANIEL SOUSA

TOLEDO 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Colegio de la Abogacía de Toledo, Ángel Cervantes, ha pedido este viernes dignificar el Turno de Oficio tras el descenso del número de colegiados adscritos al mismo en la provincia en un 18 por ciento en 2025 al pasar de 206 a 142 en un solo año.

Así lo ha indicado a preguntas de los medios con motivo del acto institucional celebrado en la sede del Colegio de la Abogacía de Toledo para conmemorar el Día de la Justicia Gratuita.

Una bajada del número de colegiados que ha contrapuesto con la subida del número de expedientes tramitados en el turno de oficio en la provincia de Toledo al pasar de 9.357 en 2023, a 10.368 en 2024 y 11.253 en 2025.

"Más expedientes de justicia gratuita y menos letrados y menos brazos para sacar trabajo", ha lamentado Cervantes, quien ha señalado que a nivel nacional, en las comunidades autónomas que no tienen transferida la Justicia, ocurre lo mismo y el descenso del número de abogados del Turno de Oficio fue del 26 por ciento.

Es por ello por lo que el presidente del Colegio de la Abogacía de Toledo ha afirmado que hay que "tratar dignamente" el Turno de Oficio, consciente de que es un servicio "público que goza de una calidad muy buena".

De este modo, ha puesto el foco también en las "pésimas retribuciones" que reciben los abogados de este turno. "Lo que estamos pidiendo es incluso una actualización automática como las pensiones, que tampoco es nada raro. Aunque sea poco pero que se actualice con el IPC al menos", ha reclamado.

Con todo, ha esperado que el Ministerio de Justicia "abra los ojos" y ha puesto de manifiesto las encuestas echas por personas ajenas a la abogacía que señalan que la justicia está mejor valorada que la educación o la sanidad, "lo que no entiendo es por qué no hay esa corresponsabilidad en recursos económicos y humanos y eso me preocupa, porque la situación es crítica".

DATOS REGIONALES

Según el XX Informe del Observatorio de la Justicia Gratuita 2025, Castilla-La Mancha destinó 8,9 millones de euros a la asistencia jurídica gratuita, el 2,5% del total nacional, que alcanzó un máximo histórico de 355,9 millones de euros.

La comunidad registró además 41.278 solicitudes de justicia gratuita, aproximadamente el 3,6% de las presentadas en España, y 32.377 asuntos de Turno de Oficio, sobre un total nacional de 1.310.710.

El informe también recoge 1.257 abogados y abogadas adscritos al Turno de Oficio en Castilla-La Mancha y 3.538 designaciones en violencia de género, datos que evidencian la relevancia de este servicio público para garantizar el acceso a la Justicia en condiciones de igualdad.

RECONOCIMIENTO A 25 AÑOS DE COMPROMISO CON EL TURNO DE OFICIO

Durante el acto, el Colegio ha reconocido la trayectoria de María Aránzazu Gallardo Corrales, María Jesús Gutiérrez Camuñas, Silvia Santiago Pérez y Miguel Ángel Vieites Pujalte, que este año cumplen 25 años de servicio en el Turno de Oficio.

Con este reconocimiento, la institución ha querido poner en valor una dedicación sostenida que simboliza el compromiso de la abogacía con la defensa de los derechos fundamentales y con el acceso universal a la Justicia.

El decano del Colegio de Toledo ha destacado que "su labor representa la esencia de este servicio público: atención permanente, especialización, responsabilidad profesional y vocación de servicio".