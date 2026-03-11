Colegio Ingenieros de C-LM aboga por revisar las reglas del Trasvase y garantizar la calidad del agua del Tajo

Archivo - Trasvase Tajo-Segura. - EUROPA PRESS - Archivo

TOLEDO 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El decano del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Castilla-La Mancha, Juan Antonio Mesones, ha abogado este miércoles por modificar las reglas de explotación del Trasvase Tajo-Segura, así como por garantizar la calidad de las aguas del río Tajo a su paso por Talavera de la Reina y Toledo.

Así lo ha indicado en declaraciones a los medios junto a la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, antes de la inauguración de la jornada 'Agua y sostenibilidad en Castilla-La Mancha' organizada por el Colegio.

Ha señalado que este evento coincide con la declaración institucional que el Colegio ha hecho de forma "consensuada y unánime" sobre la situación y la calidad de las aguas del río Tajo, en la que apunta que es "necesario" recordar el marco jurídico que lo regula y los caudales ecológicos.

En consecuencia, ha abogado por una actualización de la planificación hidrológica y una modificación de las políticas del agua. "Ello se debe traducir en una revisión de las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura, que como ustedes saben, regula en parte los caudales ecológicos y también tiene influencia en otras regiones de nuestro país".

También apunta que es necesario, tal y como recoge esta declaración, garantizar la calidad y la cantidad "de las aguas" del Tajo a su paso por Talavera y por Toledo. "La contaminación de los afluentes en el curso medio-alto está generando problemas de calidad desde hace mucho tiempo y en las directivas del Consejo de Europa y del Parlamento se establecen unos vertido que es necesario asegurar y respetar para que el Tajo vuelva a regular esta calidad".

El Colegio ha reclamado liderazgo y consenso político a la hora de afrontar el problema del agua. "Es muy importante que se vuelva a recuperar el espíritu de un pacto de Estado sobre el agua y que se vuelva a aprobar un plan hidrológico nacional que articule, no solo estas medidas necesarias en el Tajo, sino en muchas otras cuencas de nuestro país".

A ello ha unido la necesidad de que las inversiones en abastecimiento, en depuración y en reutilización de las aguas sigan avanzando, "y lo hagan desde un liderazgo técnico que tiene que ser incuestionable para estar siempre al nivel que nos exige un país desarrollado y una Comunidad Económica Europea, que se mantiene vigilante ante estos temas".

Es por ello por lo que el Colegio se ha ofrecido, como representante de un colectivo de profesionales "cualificados en la materia", a colaborar tanto a nivel individual como a nivel colectivo con todas las administraciones públicas en lograr todos estos objetivos.

Finalmente, ha apuntado que el Colegio se ha adherido a una iniciativa legislativa popular que promueve una modificación de la Ley de Aguas para garantizar la protección humana frente a fenómenos meteorológicos adversos pues no "está expresamente recogido" en esta normativa.