El Colegio Marianistas se proclama subcampeón de España juvenil de balonmano tras perder la final contra el FC Barcelona

Los jugadores del Colegio Marianistas tras proclamarse subcampeones de España de balonmano en categoría juvenil. - DIPUTACIÓN DE CIUDAD REAL

CIUDAD REAL, 24 May. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Marianistas de Ciudad Real se ha proclamado subcampeón de España de balonmano en categoría juvenil tras caer en la gran final contra el FC Barcelona, considerado uno de los grandes referentes del balonmano español, en un encuentro que se ha vivido en el Quijote Arena de Ciudad Real con enorme emoción.

El equipo azulgrana se ha impuesto finalmente en la final del Campeonato de España Juvenil con un marcador de 34-20 ante Prado Marianistas. A pesar del resultado, el balonmano de Ciudad Real vuelve a demostrar el "extraordinario nivel" de su cantera gracias al trabajo desarrollado por Prado Marianistas, que desde este domingo es subcampeón de España en categoría juvenil, logrando una merecida y trabajada medalla de plata que refuerza el prestigio deportivo de la provincia, según ha informado la Diputación de Ciudad Real en nota de prensa.

El presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, y la vicepresidenta quinta delegada del Área de Deportes, Patricia Saldaña, han querido trasladar una felicitación pública al Colegio Marianistas, a sus jugadores, cuerpo técnico, familias y a toda la comunidad educativa marianista por un éxito que llena de orgullo a toda la provincia y que "demuestra, una vez más, el enorme potencial del deporte ciudadrealeño".

"Es una auténtica fiesta del balonmano para Ciudad Real. El mérito del Colegio Marianistas es enorme, alcanzando nuevamente un top ocho nacional y teniendo además la posibilidad de proclamarse campeón de España", ha señalado Valverde.

Valverde ha destacado que este logro supone un nuevo éxito para el deporte provincial y especialmente para una disciplina históricamente ligada a Ciudad Real, como es el balonmano, una auténtica seña de identidad deportiva que continúa ofreciendo alegrías y grandes resultados gracias al esfuerzo, la constancia y el compromiso de clubes, centros educativos y deportistas.

Asimismo, Valverde y Saldaña han reiterado el "compromiso firme" de la Diputación de Ciudad Real con el deporte y con el apoyo a iniciativas que fomentan los valores del trabajo en equipo, el esfuerzo y la excelencia deportiva.

Por ello, este logro "es otro gran éxito del deporte en nuestra provincia y del balonmano, que como siempre seguirá contando con el respaldo y apoyo de la Diputación Provincial de Ciudad Real", han dicho.

Por su parte, la delegada de la Junta en la provincia de Ciudad Real, Blanca Fernández, ha felicitado al Prado Marianistas y ha calificado de "muy emocionante" la celebración del campeonato donde "todos los equipos han demostrado un nivel extraordinario", según ha informado la Junta en nota de prensa.

Por ello, ha querido felicitar al Barcelona, ganador del torneo, pero "indudablemente felicitar con mucha más fuerza, si cabe, al subcampeón, el balonmano marianistas".

En este sentido, ha subrayado que un colegio "haya sido capaz de enfrentarse, a uno de los mejores clubes de Europa como es el Barcelona y conseguir el segundo puesto, estar al nivel y dar la talla es un motivo de orgullo para esta ciudad, una satisfacción enorme para el colegio y para todo el club".

La responsable del Ejecutivo autonómico en la provincia de Ciudad Real ha agradecido a las Federaciones Española y de Castilla-La Mancha de Balonmano el esfuerzo por traer a la Comunidad Autónoma esta competición que, además, ha supuesto un importante retorno económico durante los días de celebración.

Por último, Blanca Fernández ha destacado la importancia de la práctica deportiva desde edades tempranas, recordando que Castilla-La Mancha cuenta actualmente con más de 3.300 escolares que practican balonmano dentro del programa 'Somos Deporte 3-18', impulsado por el Gobierno regional.

Además, ha puesto en valor el momento en el que se encuentra el balonmano en Castilla-La Mancha, donde en edad escolar se cuenta con más de 188 equipos en el conjunto de la Comunidad Autónoma.