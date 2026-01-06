Colegio de Médicos de Ciudad Real condena una nueva agresión a una médico en Argamasilla de Alba y la insta a denunciar

Archivo - Agresiones. - COLEGIO - Archivo

CIUDAD REAL 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de Médicos de Ciudad Real ha expresado su condena de forma rotunda tras la agresión sufrida por una médico en el centro de salud de Argamasilla de Alba, "un nuevo episodio de violencia contra profesionales sanitarios que vuelve a poner de manifiesto la gravedad de una situación inaceptable".

Según informa el colegio en nota de prensa, tres mujeres agredieron físicamente a la facultativa tras no aceptar el diagnóstico realizado, provocándole una importante crisis de ansiedad.

El Colegio traslada todo su apoyo y solidaridad a la médica agredida y a sus compañeros, y reitera su "más absoluta repulsa ante cualquier forma de violencia en el ámbito sanitario".

Desde la institución colegial se recuerda que las agresiones a sanitarios son delito, con consecuencias penales y administrativas, y que no pueden ni deben normalizarse bajo ningún concepto.

"La discrepancia con una valoración clínica nunca justifica la violencia, ni verbal ni física", asevera el colegio, que insiste en la importancia de interponer denuncia y, de manera muy especial, en la realización del parte de lesiones, un paso fundamental para que estos hechos no queden impunes.

La corporación colegial ha puesto a disposición de la profesional agredida su asesoramiento jurídico, acompañamiento durante todo el proceso y apoyo institucional y emocional, como viene haciendo en todos los casos.

El Colegio de Médicos de Ciudad Real, que ha reiterado su compromiso con la tolerancia "cero frente a las agresiones, ha reclamado medidas "más contundentes" de prevención y protección, y anima a todos los profesionales a denunciar siempre cualquier agresión.

"Solo así se podrá avanzar hacia un entorno sanitario seguro, respetuoso y digno, tanto para los profesionales como para los pacientes", concluyen desde la organización colegial.