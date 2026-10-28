El Colegio Oficial de Psicología de C-LM habilita una línea telefónica para los afectados del siniestro

Accidente ferroviario en Urda. - JUANMA JIMÉNEZ/EUROPA PRESS
TOLEDO 28 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Colegio Oficial de Psicología de Castilla-La Mancha ha establecido una línea telefónica de asistencia psicológica a los afectados por el accidente ferroviario ocurrido este miércoles entre las localidades de Los Yébenes y Urda, en la provincia de Toledo.
El número de teléfono es el 665 65 84 72 y estará activo de lunes a domingo, entre las 10.00 y las 20.00 horas, según ha informado el Colegio en nota de prensa.
El Colegio Oficial de Psicología de Castilla-La Mancha quiere trasladar sus más sinceras condolencias a los familiares y amigos, de los viajeros fallecidos en este accidente ferroviario.