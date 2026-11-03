Una colisión de cuatro vehículos en Ocaña (Toledo) se salda con cuatro heridos, entre ellos una menor

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TOLEDO 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una colisión de tres coches y una furgoneta en la A-4 a la altura de Ocaña (Toledo) se ha saldado con cuatro personas heridas que han sido trasladadas al Hospital Universitario de Toledo, tal y como ha confirmado a Europa Press fuentes del 112 de Castilla-La Mancha.

El aviso se ha recibido a las 8.14 horas en el kilómetro 61 de la A-4 sentido Andalucía. Hasta el lugar se ha desplazado la Guardia Civil y dos ambulancias.

Una ambulancia de urgencias ha trasladado a una mujer de 45 años y a una niña de 8 años. Otra de soporte vital ha trasladado al mismo centro a un hombre de 34 años y otra persona de 39 años.