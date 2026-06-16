La colisión de dos turismos en la N-401 en Orgaz (Toledo) deja cuatro heridos

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TOLEDO 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un total de cuatro personas --un varón de 35 años y tres mujeres de dos de 61, 30 y dos años-- han resultado heridas tras colisionar dos vehículos en la N-401 a su paso por la localidad toledana de Orgaz.

Tal y como ha informado el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press, el siniestro ha tenido lugar en el kilómetro 106, a las 13.30 horas de este martes.

En el operativo movilizado han participado agentes de la Guardia Civil, bomberos del Parque de Orgaz y dos ambulancias de soporte vital, que han trasladado a los herido al hospital Universitario de Toledo.