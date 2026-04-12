La colisión frontal entre un coche de la Guardia Civil y un turismo deja cuatro heridos en Barajas de Melo

CUENCA 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

La colisión frontal entre un coche de la Guardia Civil y un turismo en la CU-2002 a su paso por la localidad conquense de Barajas de Melo deja cuatro heridos.

El siniestro, según informa el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha ha tenido lugar a las 18.06 horas de este domingo, en el kilómetro 5 de la referida vía.

Los heridos son los dos agentes de la Benemérita, de 31 y 32 años, una mujer de 56 y un joven de 18. Todos ellos han sido trasladados al Centro de Especialidades de Tarancón en una UVI y dos ambulancias de soporte vital.