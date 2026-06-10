Una colisión frontal de dos turismos en Minglanilla (Cuenca) deja cinco heridos, uno de ellos grave

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CUENCA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una colisión frontal de dos turismos en Minglanilla (Cuenca) ha provocado que cinco personas hayan resultado heridas de diversa consideración.

Tal y como han confirmado fuentes del 112 a Europa Press, el aviso se ha recibido a las 7.44 horas en la CM-3201 kilómetro 3.

De los cinco heridos, tres mujeres de 24, 26 y 35 años han tenido que ser trasladadas por dos ambulancias de urgencias al Hospital de Requena, en Valencia. Además, ha tenido que ser trasladado a este mismo centro un hombre de 28 años, herido grave.

Por otro lado, un hombre de 39 años ha tenido que ser evacuado en ambulancia de soporte vital al Hospital de Cuenca.

Además de los medios sanitarios, se ha trasladado al lugar la Guardia Civil y un médico de urgencias.