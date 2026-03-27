Una colisión múltiple en la A-3 en La Hinojosa (Cuenca) deja varios heridos

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CUENCA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La colisión de entre cinco y ocho vehículos registrada este viernes en la A-3 a su paso por La Hinojosa (cuenca) en sentido Valencia deja varios heridos, aunque de momento se desconoce el número y el estado que presentan.

Así lo indica a Europa Press el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, que informa que el choque ha tenido lugar a las 15.35 horas de este viernes, en el kilómetro 151.

La autovía ha estado cerrada al tráfico unos minutos, hasta que se han retirado los vehículos siniestrados. En el operativo han participado agentes de la Guardia Civil y de una ambulancia.