Comarca Montes Sur se lanza a conquistar el turismo potenciando su atractivo y demostrando que tiene "mucho que ofrecer"

1097971.1.260.149.20260620104954 Comarca Montes Sur de Ciudad Real. - EUROPA PRESS

CIUDAD REAL 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los municipios de la comarca Montes Sur de Ciudad Real se han embarcado en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) 'Paisaje Minero de Almadén. Naturaleza, cultura y ciencia como puerta de entrada a los recursos naturales de la comarca Montes Sur', una serie de actuaciones con las que estas localidades de pequeño tamaño pretenden dar un paso más para potenciar sus atractivos turísticos y demostrar que son una comarca que tiene "mucho que ofrecer".

Así, localidades como Guadalmez, Alamillo, Chillón, Agudo o Saceruela se han lanzado a realizar estas inversiones, provenientes de fondos europeos, para poner en valor sus encantos paisajísticos, culturales y monumentales para revitalizar sus economías de la mano del turismo.

Este PSTD se enmarca en una comarca conocida por su entorno montañoso y rocoso, sus paisajes naturales y su historia minera, actividad que ha sido históricamente la principal de la zona, lo que ha hecho del lugar un enclave único, llegando incluso a ser reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, algo que muestra su potencial como un destino que combina patrimonio, geología, cultura y naturaleza.

De esta forma, y mediante la acción del Estado, la Administración regional y las entidades locales, estos municipios se suman para fomentar un desarrollo turístico sostenible que sirva para frenar la tendencia a la despoblación, crear sinergias entre ellos y potenciar el flujo de turistas.

ESTRELLAS Y PAISAJES EN GUADALMEZ

En el municipio de Guadalmez, el Cerro Prieto de la localidad es el lugar en el que se erigirá el Mirador de las Estrellas, un lugar que ofrece una vista completa a todas las orientaciones del cielo ideal para desarrollar el astroturismo debido a su baja contaminación lumínica.

Su alcaldesa, Gloria Chamorro, explica, en declaraciones a Europa Press, que la suya es una zona "privilegiada" para estas actividades ya que mantiene "una visibilidad tremenda durante todo el año" pero, sobre todo, en verano a la hora de ver las perseidas.

Sin embargo, este año el municipio también tiene previstas actividades con motivo del eclipse solar que tendrá lugar el 12 de agosto, que se realizarán en este mirador.

Además de esto, el municipio también pondrá en valor su entorno paisajístico revitalizando las sendas de tránsito peatonal con la creación de zonas de descanso con bancos, mesas y árboles autóctonos de sombra.

Chamorro explica que Guadalmez ofrece fundamentalmente "naturaleza" a sus visitantes, con un río, que lleva el mismo nombre de la localidad, que "lleva bastante caudal" y en una zona protegida para las aves.

"Cuando nos propusieron hacer el proyecto, vimos cuáles eran las posibilidades que teníamos aquí. Durante todo el año tenemos un montón de fauna y hemos querido impulsar, sobre todo, los paisajes", ha expuesto.

ALAMILLO Y UN ALBERGUE PARA PODER RESPIRAR

En Alamillo, el PSTD se ha empleado para crear un albergue que amplíe los recursos de alojamiento para los turistas en el municipio. Su alcalde, Ángel Alcalde, asegura que en el municipio están "muy agradecidos" a los fondos europeos, sin los cuales, asegura, Alamillo sería "prácticamente un pueblo muerto".

"Afortunadamente los fondos europeos están dotando de ciertas infraestructuras que son muy buenas, que son las que necesitamos. Somos un pueblo muy despoblado y necesitamos de la caricia constante de nuestros políticos. Afortunadamente nos están ayudando y, sobre todo, el dinero europeo nos viene muy bien", expresa.

Alcalde detalla que este albergue viene "muy bien" a Alamillo de cara al turismo rural, con unas instalaciones "muy modernas" que van a servir para que la localidad "siga respirando".

Un turismo que, apunta, se basa en las rutas senderistas, históricas y culturales que rodean a Alamillo, así como su naturaleza, con una fauna y flora "absolutamente espectaculares", sin olvidar el turismo cinegético en una zona que tiene "muchísima caza".

UNA JOYA HISTÓRICA DE LA GUERRA CIVIL EN SACERUELA

En Saceruela, las actuaciones se centran en recuperar la historia del municipio durante la Guerra Civil, cuando fue la base de un campo de aviación del Ejército Republicano que se está poniendo en valor, una "joya" histórica de este conflicto por ser uno de los pocos campos fuera de Cataluña que conservan todos sus elementos y que llegó a contener hasta 50 aviones que participaron en el frente extremeño durante la contienda.

El alcalde, José Teno, explica que el proyecto está valorado en unos 180.000 euros y, desde 2020, el campo ha registrado más de 2.000 visitas, lo que "genera un motor económico, sobre todo a la hora de que la gente consuma en los locales, los restaurantes y la gasolinera".

Por su parte, José Félix Fernández, que colabora con el Ayuntamiento de Saceruela en la divulgación del campo de aviación, detalla que el mismo "mantiene todos los elementos típicos" con una casa de mando, una casa de servicio --que se usará como centro de interpretación-- un refugio antibombardeo y otros siete refugios antiametrallamiento diseminados alrededor del campo.

Además, Fernández destaca detalles aún presentes como la existencia de grafitis de los dos bandos, tanto republicanos como otros posteriores que realizaron soldados del bando nacional cuando llegaron al campo, que se mantuvo operativo aún después de la Guerra Civil en previsión de que pudiera ser utilizado durante la Segunda Guerra Mundial.

CHILLÓN SE REINVENTA

En Chillón, si bien la idea inicial consistía en generar una ecovía que llevase hasta la ermita de la Virgen del Castillo a través de bicicletas eléctricas, las dificultades asociadas a estos proyectos en municipios de tamaño reducido han provocado que el Ayuntamiento haya tenido que redirigir sus miras y emplear el dinero europeo en sus suministros.

De esta forma, la localidad chillonera ha virado para adquirir una maquinaria que, según su alcaldesa, Manuela Escudero, va a tener "distintas opciones" de uso como limpieza o carga.

"La verdad que la ecovía era espectacular, una bonita apuesta que no ha podido ser, pero hay que aprovechar los fondos públicos y reinventarse para poder conseguirlo", ha manifestado la alcaldesa.

En todo caso, ha asegurado que el Ayuntamiento "va a seguir" rehabilitando la vía de acceso a la ermita de la Virgen del Castillo, ya que es un sitio "que hay que visitar" y que es "de mucha devoción para todos los chilloneros".

ALOJAMIENTOS Y EDIFICIOS HISTÓRICOS EN AGUDO

Finalmente, en el municipio de Agudo, dos son los proyectos que se han puesto en marcha dentro de este Plan de Sostenibilidad Turística en Destino. El primero de ellos es la rehabilitación del albergue difuso 'Las Cañadillas', una actuación que ha supuesto la renovación de ocho casas municipales que conforman este albergue, que tendrá capacidad para 40 personas.

Así, mediante esta obra se han instalado sistemas de aislamiento y eficiencia energética, así como calentadores solares, todo ello con un enfoque en el desarrollo sostenible y la mejora de la experiencia del visitante.

Además de ello, en Agudo también se está acondicionando el antiguo ayuntamiento para albergar un centro de interpretación, un edificio histórico que ha permanecido cerrado durante más de 40 años.

Como parte de la actuación se creará un centro de interpretación turístico de la Cofradía de El Rosario para conservar elementos patrimoniales y contrarrestar el deterioro del acervo cultural de la localidad.