El comercio minorista aumenta sus ventas en Castilla-La Mancha un 4% en junio

Archivo - Una persona aprovecha el primer día de rebajas. A 07 de enero de 2025, en Málaga (Andalucía, España). Este martes han empezado en la mayoría de comercios las tradicionales rebajas. Los compradores han aprovechado desde primera hora para encontra - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MADRID/TOLEDO 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las ventas del comercio al por menor registraron un ascenso interanual del 2,4% en junio, tasa 2,7 puntos superior a la del mes previo, según ha informado este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE), que indica que en Castilla-La Mancha se produjo un aumento del 4% en el mismo periodo.

Con este ascenso interanual, la facturación del comercio minorista vuelve a datos positivos tras el retroceso del 0,3% en mayo, cuando puso fin a 22 meses consecutivos de alzas.

Dentro del sector del comercio al por menor, las ventas de productos de alimentación subieron un 2,4%, mientras que las del resto de productos subieron un 4,6% interanual, con avances del 2,3%, del 5,5% y del 4,6% en equipo personal, equipo del hogar, y salud, respectivamente.

Por su parte, las ventas en las estaciones de servicio bajaron un 3,3% en el sexto mes del ejercicio en comparación con igual mes de 2025.

GRANDES SUPERFICIES AUMENTARON SUS VENTAS UN 2%

Por modos de distribución, las grandes superficies aumentaron sus ventas en junio un 2%, mientras que las pequeñas cadenas las recortaron un 5,3% interanual. Por contra, las ventas subieron en el comercio electrónico (+8,8%) y las grandes cadenas y las empresas unilocalizadas, con avances del 6,2% y del 3,7%, respectivamente.

Eliminando los efectos estacionales y de calendario, la facturación del comercio minorista aumentó un 0,5% en junio en relación al mismo mes de 2025, tasa ocho décimas inferior a la del mes anterior. Con el avance del sexto mes del año, se encadenan ya 43 meses consecutivos de tasas positivas en la serie desestacionalizada.

En tasa mensual (junio sobre mayo) y eliminado el efecto estacional y de calendario, las ventas del comercio minorista subieron un 0,3% frente al ascenso del 0,6% del mes previo. En junio, y dentro de la serie corregida, las ventas de los productos alimenticios se mantuvieron sin cambios, mientras que las del resto de productos subieron un 0,2%.

En las estaciones de servicio, las ventas subieron un 1,6% en el sexto mes del año.

LA OCUPACIÓN SE ESTANCA TRAS 57 MESES DE ALZAS

En el conjunto de los seis primeros meses del año, el comercio minorista ha aumentado su facturación un 2% de media respecto al mismo periodo de 2025 (+2,1% en datos desestacionalizados), con incrementos del 4,7% en las grandes cadenas, del 4,8% en el comercio electrónico y del 2,6% en las empresas unilocalizadas, y descensos del 1,1% en las pequeñas cadenas y del 0,1% en las grandes superficies.

En cuanto al empleo, tras 57 meses consecutivos en tasas positivas, la ocupación en el sector del comercio minorista se estancó respecto al mismo mes de 2025, tasa cinco décimas inferior a la del mes anterior. Por modos de distribución, los mayores aumentos interanuales de la ocupación en junio se observan en las grandes cadenas (+2,6%) y en las grandes superficies (+2%).

Por su parte, las empresas unilocalizadas elevaron sus plantillas un 0,9%, mientras que las pequeñas cadenas recortaron la ocupación un 8,7%. En términos mensuales, el empleo en el sector del comercio minorista subió en junio un 2,4%, destacando el ascenso de las grandes cadenas, del 4,6%.

En junio, las ventas minoristas mostraron avances interanuales en 15 comunidades autónomas más Ceuta y Melilla y bajaron en dos. Los mayores repuntes se dieron en Extremadura (+6,3%), Cantabria y Aragón (+5,8% en ambos casos) y Asturias y la ciudad autónoma de Melilla (+5,6% en ambos casos), mientras que los descensos se los anotaron Cataluña (-1,4%) y Baleares (-0,6%).

En cuanto al empleo, en junio disminuyó en cuatro comunidades autónomas en tasa interanual, especialmente en Cataluña (-4,2%) y Galicia y Euskadi (-0,3%). Por contra, la ocupación en el comercio minorista subió en 13 regiones en junio en comparación con igual mes de 2025, destacando los incrementos de la ocupación en Asturias (+2,9%) y Galicia (+2%).

En las ciudades autónoma de Ceuta y Melilla el incremento de la ocupación también fue elevado, con un avance interanual del 2,7% y del 2%, respectivamente.