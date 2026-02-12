El cómico Mario Ezno defiende sus raíces conquenses como ancla en su trayectoria: "El pueblo es un guantazo de realidad"

Archivo - El cómico y marionetista castellanomanchego Mario Ezno - MARIO EZNO - Archivo

CUENCA, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El cómico y marionetista castellanomanchego Mario Ezno ha reivindicado sus raíces conquenses como ancla y "toma de tierra" en su trayectoria artística. "Muchas veces cuando sales y estás fuera te agilipollas. Cuando llegas al pueblo es como un guantazo de realidad".

Con su show 'Las Aventuras de Manolo Bolaño' recalará en Cuenca el 26 de febrero en el Paraninfo de la Universidad regional en el marco del festival Gacha's Comedy.

Ser conquense y de Huete le da una perspectiva "más cercana, más sencilla, más humana", por lo que desea tratar al público de Cuenca "como se merece".

Así, ha mencionado que hablar de su pueblo y de Cuenca es un "orgullo, una satisfacción", y "después de tantos países", trabajar en la capital supone "cumplir un ciclo".

"El miedo que me da es que no sé lo que va a venir después de esto, porque para mí --trabajar en Cuenca-- es lo más alto a lo que un artista puede aspirar", ha confesado.

Así, ha expresado su emoción por llevar por primera vez su show completo a Cuenca, un sentimiento que su títere y compañero de aventuras Manolo Bolaño ha convertido en "serenidad". "Si fuera yo el que tengo que salir delante del público de Cuenca creo que no me atrevería, así que gracias a Manolo voy a poder conseguirlo".

EL "GACHA'S", UNA "BOMBA" QUE HAY QUE CUIDAR

Sobre el Gacha's Comedy, defiende la cita manchega como "una bomba que tenemos que cuidar". "Los castellanomanchegos, no sé qué pasa, que desconocemos muchas veces todas las cosas buenas que tenemos y hay que sentirse orgulloso de ellas".

Un evento "súper completo" del que los ciudadanos de la región pueden disfrutar, en una novena edición en la que Ezno dará el pistoletazo de salida.

Ezno se ha congratulado de que el año 2025 ha culminado en "un top" en lo personal y profesional, añadiendo que su crecimiento ha sido "poco a poco" y vislumbrando un 2026 que tiene "pintón".