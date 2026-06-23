Comienza a deliberar el jurado que juzga al acusado de matar a su mujer embarazada en Escalona

Juicio al acusado de matar a su mujer en Escalona. - EUROPA PRESS

TOLEDO 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El jurado que viene juzgando desde este lunes a J.J.S.A., acusado de los delitos de asesinato y aborto por matar a su mujer a puñaladas en el año 2022 en Escalona (Toledo) cuando esta estaba embarazada y a punto de dar a luz, ha comenzado ya a deliberar después de que le haya sido entregado el objetivo del veredicto.

La deliberación del jurado, formado por nueve miembros --dos hombres y siete mujeres-- tiene lugar tras dos sesiones en las que el procesado ha reconocido los hechos asegurando que no sabía lo que se le pasó por la cabeza en el momento en que sucedieron. "Me invadió la ira", llegó a afirmar este lunes.

Tras la realización de todas las pruebas testificales, tanto la Fiscalía como la acusación particular ejercida por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha han accedido a que se aplique la atenuante de confesión al acusado, con una rebaja de penas de 25 a 22 años por el delito de asesinato y de 8 a 6 años por el de aborto. Sin embargo, mantiene los agravantes de parentesco y de género.

De su lado, la acusación particular, además de solicitar también la aplicación del atenuante de confesión, se ha mantenido en su demanda de que se tenga en cuenta la circunstancia eximente o, en su defecto, atenuante de actuar bajo la influencia del alcohol y las drogas.