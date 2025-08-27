La Comisión Europea aprueba la reprogramación del Fondo Social Europeo + de C-LM 2021-2027 tras la evaluación intermedia.

TOLEDO 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha aprobado la reprogramación del Fondo Social Europeo + de Castilla-La Mancha 2021-2027 tras la evaluación intermedia que ha tenido lugar estas semanas, en el marco del Reglamento de Disposiciones Comunes de los Fondos Europeos.

Esta evaluación ha permitido analizar en profundidad el grado de ejecución y el impacto de las distintas intervenciones cofinanciadas, lo que ha derivado en una propuesta de reprogramación orientada a reforzar la eficacia y eficiencia del programa.

Según informa el Ejecutivo regional, el principal objetivo de la reprogramación ha sido redirigir los recursos desde medidas con menor impacto hacia aquellas actuaciones con mejores resultados en términos de ejecución y mayor incidencia positiva en la ciudadanía de Castilla-La Mancha.

La dotación financiera total del programa para el periodo 2021-2027 se mantiene sin cambios en 406,28 millones de euros, cofinanciados en 345,33 millones de euros por parte de la Unión Europea y el resto por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha.

Entre los cambios validados en esta reprogramación están la incorporación de nuevas medidas estratégicas como el fomento del empleo juvenil o el programa Investigo, orientado a incrementar la inversión en I+D+i mediante la contratación de personal joven investigador en entidades públicas y empresas de Castilla-La Mancha; o la aprobación definitiva del importe adicional por flexibilidad por parte de la Comisión, que reconoce así el cumplimiento de la senda financiera prevista por parte de Castilla-La Mancha.

"Esta aprobación por parte de la Comisión Europea representa un reconocimiento al esfuerzo de planificación, gestión y ejecución que está desarrollando el Gobierno regional en el marco del Fondo Social Europeo +", destacan desde la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, que concluye que el objetivo es continuar avanzando en la mejora del empleo, la inclusión social y la lucha contra la pobreza, así como en los ámbitos de la educación y formación, el empleo juvenil y la garantía infantil, contribuyendo al desarrollo económico y social de Castilla-La Mancha.