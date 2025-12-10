Comisión de Hacienda de Ayuntamiento Albacete aprobará obras de centros socioculturales de El Salobral y Los Anguijes

Plano del nuevo centro sociocultural de Los Anguijes en Albacete. - AYUNTAMIENTO DE ALBACETE

El Ayuntamiento de Albacete ha dado un "fuerte impulso" a la construcción y ampliación de centros socioculturales en las pedanías de El Salobral y Los Anguijes, cuyos contratos de obras van a ser aprobados en la próxima Comisión Informativa de Hacienda para poder licitar de inmediato dichas obras.

El alcalde, Manuel Serrano, ha aseverado que van a "mejorar de manera muy sensible la dotación municipal en estos dos barrios rurales, para que los vecinos cuenten con las instalaciones adecuadas para actividades de ocio o participativas", según ha informado el Consistorio en nota de prensa.

La inversión de ambas actuaciones se acerca a los dos millones de euros, "lo que es una demostración de la apuesta del Ayuntamiento por seguir invirtiendo en nuestras pedanías para garantizar su acceso a todos los servicios municipales y mejorar su calidad de vida en su conjunto".

AMPLIACIÓN DEL CENTRO EN EL SALOBRAL

En El Salobral se invertirá algo más de un millón de euros en una reforma parcial del Centro Sociocultural existente, para darle continuidad y conexión con un nuevo edificio adosado para albergar eventos de carácter multitudinario. Se demolerá el saliente que da al solar, donde hay actualmente vestuarios y aseos, y también la planta primera situada al fondo del edificio y su escalera de acceso. Se crearán unos nuevos vestuarios y aseos totalmente accesibles y el acceso al edificio se hará por la fachada de la plaza.

La ampliación será, como ha destacado el alcalde, "un espacio diáfano de más de 400 metros cuadrados útiles, el doble del salón de actos actual, y toda su fachada a la plaza será una superficie acristalada de puertas contiguas y pivotantes, de modo que cuando albergue actividades pueda quedar abierta completamente, tipo carpa".

Según Manuel Serrano, "esta actuación dará más vida y posibilidades a El Salobral y a todos sus vecinos, ya que el Centro podrá albergar actividades que hasta ahora no tenían cabida por falta de espacio". "De esta forma respondemos a una reivindicación de los vecinos que nos ha sido transmitida de forma recurrente por la pedánea, Olaya Sarrión".

Las obras saldrán a concurso por un importe aproximado de un millón de euros y el plazo de ejecución desde que sean adjudicadas es de ocho meses.

NUEVO CENTRO EN LOS ANGUIJES

Por su parte, en Los Anguijes se construirá un nuevo centro sociocultural en parte de una parcela rectangular de 7.750 metros cuadrados situada en la calle de las escuelas, "también para dar respuesta a una reivindicación histórica de sus vecinos y vecinas que nos hace llegar la pedánea Beatriz Molina", ha recordado el alcalde.

Se levantará un salón social de 140 metros cuadrados con zona de barra, aseos, almacén y cuarto de instalaciones y una nave multiusos de 300 metros cuadrados adosada para poder ampliar su aforo y albergar festividades locales.

Para dotar al edificio de cierto carácter representativo, tendrá una fachada distinta al resto de naves destinadas a uso agrícola. La previsión es que el salón social se use durante todo el año y, dependiendo de la estación, se abra al exterior instalando mesas y sillas, con un cerramiento de vidrio practicable que permita ampliar el salón al exterior. La nave multiusos se utilizará en ocasiones especiales como espacio cubierto o como ampliación de la actividad del salón social, con el que tendrá comunicación directa.

Además del edificio en sí, y dentro de la misma parcela, se creará una zona de plataforma horizontal de 375 metros cuadrados y una zona de aparcamientos para cinco plazas, una de ellas para personas con movilidad reducida. La zona exterior contará también con parterres y árboles de hoja caduca con el fin de proporcionar sombra en verano y luz en invierno y se instalará mobiliario urbano como bancos y papeleras.

El presupuesto de salida para la licitación se aproxima a los 870.000 euros y el plazo de ejecución previsto una vez adjudicadas las obras es de ocho meses.