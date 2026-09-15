'En Compañía' estrena plató llevando a Ramón García de nuevo a la carpa donde grabó '¿Qué apostamos?'

Ramón García y Gloria Santoro. - EUROPA PRESS
TOLEDO 15 Sep. (EUROPA PRESS) -
El programa de CMM 'En Compañía', conducido por Ramón García y Gloria Santoro, estrena un nuevo plató con el que moderniza sus más de 900 metros cuadrados de superficie y que además cierra un círculo para 'Ramontxu', ya que se ha construido en la misma carpa en la que el presentador condujo su mítico programa '¿Qué apostamos?'.
García y Santoro han presentado a los medios este martes las nuevas instalaciones del programa, que ya fueron estrenadas este lunes en antena con un "fantástico" dato de audiencia.
El presentador bilbaíno ha reconocido que, para él, volver a la carpa del '¿Qué apostamos?' es una sensación "súper bonita". "Esta es mi carpa y es cerrar un círculo maravilloso", ha reconocido.
Así, ha explicado que dicha carpa, que actualmente tiene unas dimensiones inferiores a las que tenía cuando se utilizaba para el conocido programa de los años 90 del siglo pasado, tiene en su parte superior "los recuerdos" y "la esencia" del pasado, mientras que "todo lo de abajo es absolutamente nuevo" para 'En Compañía'.
Ramón García ha querido destacar el "trabajo tremendo" que se ha hecho desde CMM para poner en funcionamiento el nuevo plató, que está "muy bien adaptado por todos los técnicos", lo que ha dejado un resultado del que están "muy contentos".
Además, ha destacado que es un plató "muy grande" y que "se puede adaptar a otros tipos de eventos televisivos", asegurando que "ninguna televisión autonómica" cuenta con unas instalaciones como estas. "Y, a nivel nacional, ya quisieran muchas televisiones tener un rincón así para trabajar", ha apostillado.
Con respecto al estreno este lunes en antena, ha reconocido que "fue muy bien, francamente bien", con un 12% de audiencia y una ejecución "sobresaliente" a pesar de que "arrancar un programa en un plató nuevo es dificilísimo para todos".
"Nos salió muy bien y a partir de ahora vamos a pulir cositas, a mejorar todos los detallidos que se van viendo cuando un programa se va desarrollando", ha comentado.
El presentador espera que este nuevo plató sirva para seguir aportando "un montón" a CMM y ayudar a "que sea potente, se vea y esté enlazada a los castellanomanchegos y a los que nos ven desde diferentes sitios".
"LAS MUDANZAS NO SON SENCILLAS"
Por su parte, Gloria Santoro ha reconocido que las mudanzas "no son sencillas" porque dejan "una casa nostálgica". "Durante diez años hemos vivido muchísimas cosas, pero luego viene un proyecto ilusionante como es abrir las puertas de tu nueva casa", ha añadido.
Así, ha apuntado que lo que les toca ahora es "llenarlo de vivencias" y conseguir que "cada rincón tenga su propia alma".
La presentadora ha reseñado que "no es fácil trabajar en un plató tan grande" pero ha asegurado que, entre todo el equipo, se van a encargar de "hacer que cada tarde tenga esa magia de la que nos hemos alimentado todo este tiempo".
"Nos encanta estar aquí y vamos a hacer todo lo posible por seguir luchando contra lo más importante, que es la soledad, en este sitio tan maravilloso que estoy convencida de que vamos a cubrir con ese calor castellanomanchego", ha manifestado.
UN TRABAJO TÉCNICO AMPLIO
El nuevo plató de 'En Compañía' cuenta con un estudio y escenografía completamente nuevas y, con sus 900 metros cuadrados, es el más grande con el que cuenta CMM.
Asimismo, se ha renovado todo el equipamiento tanto a nivel de cámaras como de sonido y luz, pasando en este último aspecto de un volumen de 180 kilowatios a 30 pero, a la vez, con una mayor cantidad de luz.
En cuanto a las cámaras, el plató se ha dotado con cuatro que estarán en pedestal, además de una en grúa con tres ejes y una steadicam. Además, se han incorporado por primera vez cámaras HD sustituyendo a las antiguas cámaras en SD.
También se han cambiado las posiciones de cámaras, ya que las del anterior plató estaban basadas en el programa 'A tu vera', por lo que ha supuesto un reto cambiar la filosofía y los movimientos de cámara para aprovechar todo el escenario.