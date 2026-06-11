Compañías de C-LM pueden presentar sus proyectos de artes escénicas y musicales al III 'Laboratorio de Talentos'

La viceconsejera de Cultura y Deportes, Carmen Teresa Olmedo; la concejala de Cultura y Patrimonio de Toledo, Ana Pérez; el presidente de la Fundación Globalcaja HXXII, Rafael Torres y el gerente del Consorcio de la Ciudad de Toledo, Jesús Corroto. - FUNDACIÓN GLOBALCAJA

TOLEDO, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La III edición de la iniciativa 'Laboratorio de Talentos' ha abierto desde este jueves el periodo de admisión de proyectos de artes escénicas y musicales hasta el 17 agosto. La compañía ganadora podrá presentar su obra en la Feria de Artes Escénicas y Música de Castilla-La Mancha.

La viceconsejera de Cultura y Deportes, Carmen Teresa Olmedo; la concejala de Cultura y Patrimonio de Toledo, Ana Pérez; el presidente de la Fundación Globalcaja HXXII, Rafael Torres; el gerente del Consorcio de la Ciudad de Toledo, Jesús Corroto; así como el director del programa, Juan Sebastián Domínguez, han presentado esta iniciativa en rueda de prensa.

Esta iniciativa pretende promover y difundir nuevamente la cultura y el talento local de Castilla-La Mancha, al tiempo que ofrece formación especializada a los participantes a cargo de profesionales en activo, representando un espacio para crear, experimentar y aprender.

Los proyectos en las distintas disciplinas de las artes escénicas se podrán presentar desde este jueves y hasta el día 17 de agosto en la página web de la Fundación Globalcaja (https://fundacionglobalcajahxxii.com/laboratorio-de-talentos...).

Se ofrece la posibilidad de que las compañías de la región pongan sobre las tablas sus espectáculos en el toledano Corral de Don Diego y su Salón Rico.

Un comité creado a este fin seleccionará a un máximo de 16 de ellas para actuar en los citados espacios durante el mes de septiembre. Las representaciones, gratuitas y abiertas hasta completar aforo, tendrán lugar los viernes, sábados y domingos del 11 al 27 de septiembre.

Una vez finalizado el periodo de representaciones, el comité seleccionará entre los participantes a un máximo de 24 artistas a los que Fundación Globalcaja HXXII becará íntegramente para disfrutar de una formación específica impartida durante los próximos meses de diciembre, enero y febrero.

Además, la compañía que el comité considere ganadora de esta edición representará su obra en la feria de Artes Escénicas y Música de Castilla-La Mancha, el catálogo que elabora la Consejería para que los programadores conozcan y realicen contrataciones.

PROGRAMA FORMATIVO

El programa formativo consta de 80 horas en formato master-class y talleres durante 10 sesiones en fines de semana, que se completarán con tutorías personalizadas para la creación de un nuevo proyecto escénico.

El cuerpo docente del programa está integrado por profesionales en activo. Esta fase se celebrará en el toledano Castillo de San Servando, donde los participantes se podrán alojar en régimen de pensión completa gracias a la Consejería de Educación, Cultura y Deportes.

Para finalizar el recorrido, y con el fin de que los nuevos espectáculos no queden en un ejercicio teórico, las compañías podrán tener una experiencia real de montaje y representación en el toledano Teatro de Rojas.

DAR A CONOCER EL TALENTO EMERGENTE

De su lado, el director del programa ha aseverado que el principal propósito de la iniciativa es dar a conocer el talento emergente, "gente que está creando nuevos lenguajes". Domínguez ha remarcado que para la inscripción "no hay límites ni bases cerradas", explicando que los pilares del laboratorio son la formación técnica y teórica que imparten 8 profesores, en 80 horas, durante los meses de diciembre y enero.

El director ha invitado a todos los creadores y creadoras de la región "a que vengan, a que participen de este proyecto, a que muestren qué es lo que están haciendo, qué lenguaje son los que están trabajando, qué es lo que quieren contarnos, que nos cuenten en sus historias, que nos emocionen". "Nosotros vamos a acompañarlos", ha remarcado.

Por su lado, el presidente de la Fundación Globalcaja HXXII ha apuntado que el 'Laboratorio de Talentos' surgió tras un estudio de la Consejería de Educación y la Universidad de Castilla-La Mancha que "ponía de manifiesto la necesidad de profesionalizar el sector cultural".

De esta forma, la Fundación se suma a esta colaboración público-privada en el ámbito de las artes escénicas de Castilla-La Mancha aportando la organización, la coordinación, así como el desarrollo de las formaciones.

De su parte, el gerente del Consorcio ha recordado los comienzos de este proyecto cultural, que alcanza ya su tercera edición, pero que surgió tras la pandemia entre el año 2021 y 2022, en un momento de crisis para las artes escénicas, y ubicado en un espacio que se reformó por completo, como es el Salón Rico. "No solo teníamos que poner ladrillos, teníamos que poner energías positivas", ha remarcado Corroto.

Por su lado, la concejala de Cultura y Patrimonio ha manifestado que llegar a esta tercera edición significa "que algo que nació para abrir oportunidades realmente se ha convertido ya en un proyecto cultural con identidad propia", incidiendo en que las instituciones tienen la obligación de crear las condiciones para que los proyectos artísticos "puedan desarrollarse, profesionalizarse y llegar al público".

Pérez ha puesto en valor el acompañamiento que se realiza en este laboratorio a los creadores a lo largo de todo el proceso, "desde la exhibición pública, en el encuentro con el público, pasando por la formación especializada y por el acompañamiento profesional". "No se trata únicamente de mostrar un espectáculo, sino de ayudar a construir distintas trayectorias", ha apuntado la edil.

FORMAR A LOS TALENTOS EN C-LM

Asimismo, la viceconsejera de Cultura ha reiterado que la cultura "es un bien transformador de la sociedad, pero también es un motor de desarrollo". "Son autónomos, son empresas que generan puestos de trabajo, y es competencia de las administraciones fortalecer ese tejido empresarial".

Sumado a ello, la viceconsejera ha insistido en que Castilla-La Mancha debe dejar de ser únicamente "tierra de paso" y "generadores de talento", para empezar a retener ese talento en la región.