La concejal de Mujer de Albacete acusa al PSOE de "hipócrita" por sus críticas a la gestión del Centro de la Mujer

Archivo - La concejala de Juventud de Albacete, Gala de la Calzada. - AYUNTAMIENTO - Archivo

ALBACETE, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La concejala de la Mujer, Gala de la Calzada, ha acusado al PSOE de "hipócrita" por dar lecciones de moralidad al Partido Popular en materia de igualdad y violencia de género mientras "instrumentalizan el feminismo, dejan a violadores en la calle y contratan a prostitutas".

Así lo ha afirmado tras las críticas vertidas por la concejala del Grupo Municipal Socialista, Verónica García, sobre las plazas de jurídico que no se han cubierto en el Centro de la Mujer, señalando que "resulta especialmente llamativo que los socialistas pretendan erigirse en referentes de la defensa de las mujeres cuando su trayectoria política está marcada por decisiones y escándalos que han perjudicado la credibilidad de su discurso feminista".

La concejala se ha referido a las consecuencias de la conocida como ley del 'solo sí es sí', que provocó rebajas de condenas y excarcelaciones de agresores sexuales, así como las polémicas derivadas de otras iniciativas legislativas impulsadas por el Gobierno de Pedro Sánchez, como la ley trans y la ley de paridad, que han generado importantes discrepancias en el movimiento feminista.

Además, Gala de la Calzada ha señalado que "los escándalos que afectan al PSOE desautorizan a los socialistas para dar lecciones de moralidad y de defensa de las mujeres", asegurando que "no pueden utilizar el feminismo como arma arrojadiza contra el Partido Popular mientras evitan asumir responsabilidades por lo que ocurre en sus propias filas".

Gala de la Calzada ha asegurado que "la lucha contra la violencia de género requiere compromiso, responsabilidad institucional, recursos y medidas eficaces, y no declaraciones oportunistas ni enfrentamientos partidistas".

La concejala ha asegurado que "desde el Partido Popular no vamos a permitir que el PSOE siga utilizando una causa tan importante como la defensa de las mujeres para atacar al Equipo de Gobierno".

Del mismo modo ha lamentado que "para el PSOE su prioridad es el PSOE, no las mujeres ni los problemas reales de los ciudadanos", exigiendo a los socialistas que "abandonen la confrontación política en una materia que exige la máxima responsabilidad y se centren en contribuir a erradicar la violencia de género".

Gala de la Calzada ha defendido el trabajo que está realizando el Equipo de Gobierno para garantizar una atención cercana, eficaz y permanente a las mujeres, especialmente a aquellas que sufren situaciones de violencia de género o se encuentran en circunstancias de especial vulnerabilidad.

Del mismo modo, la concejala ha puesto en valor la labor que desarrolla el Centro de la Mujer de Albacete, cuyos profesionales trabajan diariamente para ofrecer información, asesoramiento, acompañamiento y apoyo a las mujeres que necesitan ayuda con el objetivo de que ninguna víctima se sienta sola y pueda encontrar una respuesta adecuada a su situación.

Respecto a las dos plazas jurídicas que actualmente se encontraban vacantes en el Centro de la Mujer, Gala de la Calzada ha explicado que el Ayuntamiento ya ha cubierto una de ellas y que la otra lo hará próximamente.