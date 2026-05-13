Los concejales de UP defienden la moción en Pioz para "expulsar a la ultraderecha del Gobierno"

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GUADALAJARA 13 May. (EUROPA PRESS) - .

Los concejales de Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Pioz (Guadalajara) han respondido a las acusaciones del PSOE provincial y han defendido su apoyo a la moción de censura contra el alcalde socialista, Manuel López Carvajal, asegurando que su objetivo es "expulsar a la ultraderecha del Gobierno municipal".

Después de que el secretario provincial del PSOE, Pablo Bellido, responsabilizara directamente en la mañana de este miércoles a Podemos de impulsar una operación para frenar el progreso del municipio, los ediles Daniel Cebrián, Ricardo García y Andrés Ruiz han acusado al actual alcalde de haber preferido en su momento "un acuerdo con tránsfugas de Vox" antes que un pacto con Unidas Podemos.

Según sostienen en un comunicado, intentaron "de todas las formas posibles" alcanzar un acuerdo de gobierno con el PSOE tras las elecciones municipales, aunque aseguran que fue el propio equipo de Gobierno quien lo impidió. "El PSOE es responsable de la situación actual al haber preferido un acuerdo con la ultraderecha, que no íbamos a permitir", señalan en un comunicado.

Los concejales de Unidas Podemos justifican así su respaldo a la moción de censura registrada junto al PP y la edil socialista Carmen Blázquez, expulsada ya del Grupo Municipal Socialista tras promover la iniciativa. A juicio de los ediles, Blázquez es "la única concejala socialista" del Consistorio, mientras que consideran que el actual regidor "ha demostrado no serlo al pactar con tránsfugas de Vox".

Además, rechazan las declaraciones realizadas por Bellido en apoyo al alcalde y muestran su incredulidad ante el respaldo del PSOE provincial a un Gobierno municipal que, según denuncian, paga con sueldos a tránsfugas de Vox.

Los tres concejales insisten, no obstante, en que su posición no implica un acuerdo de gobierno con el Partido Popular y subrayan que su único objetivo es desalojar del Ejecutivo local tanto a los exediles de Vox incorporados al equipo de Gobierno como al propio alcalde socialista.

Asimismo, reconocen que la dirección de Podemos no avala la moción de censura por incluir al PP, aunque aseguran comprender esa postura y asumir las posibles consecuencias disciplinarias. Pese a ello, defienden que había que actuar ante una situación que consideran incompatible con los principios de la formación morada.

El debate de la moción de censura se celebrará en un pleno extraordinario convocado para el próximo 22 de mayo a las 18.30 horas.