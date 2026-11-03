Concluye la búsqueda de restos biológicos en Urda tras la última batida de los guías caninos

Maquinaria para el traslado de los vagones siniestrados en el accidente ferroviario de Urda. - JUANMA JIMÉNEZ/EUROPA PRESS

TOLEDO 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha finalizado en la mañana de este martes la búsqueda de restos biológicos en el lugar del accidente ferroviario que tuvo lugar el pasado miércoles en la localidad toledana de Urda.

Según han informado fuentes del Instituto Armado a Europa Press, esta búsqueda ha concluido tras una última batida por la zona llevada a cabo por dos guías caninos.

Por otra parte, este martes está previsto el comienzo del traslado de los vagones siniestrados en el accidente ferroviario de Urda del pasado 28 de octubre al punto establecido por la autoridad judicial para continuar las labores de investigación del siniestro, tal y como ha informado el portavoz de la Guardia Civil, Pedro Pablo Garrido.

En el lugar del accidente continúan desplegados alrededor de 40 efectivos, pertenecientes a la Agrupación de Reserva y Seguridad, Unidad de drones del servicio aéreo, así como varias patrullas de Seguridad ciudadana, varias patrullas del servicio de Tráfico, el escuadrón de caballería, Policía Judicial y dos guías caninos del grupo cinológico.

Según informaba la Guardia Civil en la tarde de este lunes, tras la retirada y traslado de los vagones, y una vez concluidas las últimas batidas de búsqueda de restos, se abrirá la posibilidad de comenzar los trabajos de reparación de las vías.