Concluye el curso en la Academia de Infantería de Toledo por el que han pasado 425 alumnos y alumnas - MINISTERIO DE DEFENSA

TOLEDO, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Tierra ha hecho un balance positivo del desarrollo del curso académico en la Academia de Infantería de Toledo, en el que han pasado por las instalaciones 425 alumnos y alumnas.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha reiterado que "esta primera formación es fundamental para alimentar la profesionalidad y las garantías que se ejemplifican en cada uno de los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas".

Robles ha subrayado que la enseñanza militar constituye un "objetivo estratégico" prioritario para la cartera que dirige, puesto que la captación, selección y formación permanente del personal garantizan la capacitación técnica necesaria para contar con unas Fuerzas Armadas "modernas, profesionales y preparadas" para adaptarse con eficacia a las misiones que se les encomiendan, ha informado el Ministerio de Defensa en nota de prensa.

Durante su visita a la Academia de Infantería de Toledo, la ministra de Defensa ha recibido la actualización de un análisis 'Debilidades y Fortalezas' (DAFO) realizado por un alumno de segundo curso al que ha agradecido "sus dotes de liderazgo, su valentía y proactividad para ayudarnos a mejorar".

"Eso demuestra cuáles son los valores de los militares de Ejército de Tierra: lealtad y servicio, espíritu de superación y defensa de aquello que es una semilla para conseguir algo mejor", ha indicado la ministra.

Entre esas mejoras se encuentra la colaboración con el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, para la creación de un título de Técnico Superior de Formación Profesional, específicamente orientado a las competencias profesionales del perfil de egreso del suboficial de la especialidad fundamental de Infantería.

Esta nueva titulación permitirá adaptar de manera más precisa la formación académica y técnica a las capacidades y cometidos que desempeñan los suboficiales de Infantería a lo largo de su carrera profesional, reforzando al mismo tiempo la conexión entre la enseñanza militar y el sistema educativo general.