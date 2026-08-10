Concluye la obra de emergencia y reabre al tráfico el puente sobre el río Piedra en Embid. - JCCM

GUADALAJARA, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha finalizado las obras de emergencia para la reconstrucción del puente sobre el río Piedra en la carretera CM-2122, a su paso por la localidad de Embid (Guadalajara), una actuación que ha supuesto una inversión de 882.000 euros y que permitirá recuperar la circulación por el trazado original de esta vía regional.

Así lo ha destacado el director general de Carreteras David Merino, que ha recordado que "esta actuación fue necesaria como consecuencia de los graves daños provocados por la dana del 29 de octubre de 2024, que ocasionó el derrumbe de la estructura existente sobre el río Piedra. Ante esta situación, fue necesario desviar el tráfico y tramitar un expediente de obras de emergencia para garantizar la reconstrucción de la infraestructura y la seguridad de los usuarios de la carretera".

Según ha informado la Junta en un comunicado, ha explicado que "los trabajos han incluido la limpieza y acondicionamiento del cauce afectado por la riada, la retirada de los restos de la antigua obra dañada y la construcción de una nueva estructura con capacidad suficiente para facilitar el desagüe y reducir el riesgo de futuras afecciones por avenidas de agua".

Asimismo, el director general ha asegurado que "la nueva infraestructura consiste en un puente de vigas prefabricadas de 25 metros de luz libre, apoyado sobre estribos cerrados y cimentación profunda mediante pilotes. Además, se ha repuesto la plataforma de la carretera con una sección tipo 7/10 y aceras de 0,50 metros de anchura".

Merino ha remarcado que "la reconstrucción del puente de Embid se suma al esfuerzo inversor que el Ejecutivo autonómico viene realizando en la provincia de Guadalajara para mejorar las comunicaciones y garantizar la cohesión territorial" y ha detallado que "durante la actual legislatura, el Gobierno regional ha destinado 11,1 millones de euros a actuaciones de mejora en 42 kilómetros de carreteras provinciales".

Asimismo, desde junio de 2015 la inversión acumulada en la red viaria de Guadalajara alcanza ya los 50,6 millones de euros, permitiendo mejorar 337,5 kilómetros de carreteras. Más del 85% de estos recursos se han destinado a comarcas especialmente afectadas por la despoblación, con una atención destacada al Señorío de Molina.

Con esta actuación, ha destacado el director general de Carreteras "el Gobierno de Castilla-La Mancha reafirma su compromiso con el mantenimiento y mejora de las infraestructuras viarias, garantizando unas comunicaciones más seguras, resilientes y adaptadas a los desafíos climáticos para los ciudadanos de la provincia de Guadalajara".