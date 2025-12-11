Concluyen las obras de adecuación del camino forestal del Cordejón en La Estrella con una inversión de 230.000 euros

El Gobierno regional refuerza la prevención de incendios forestales con la adecuación del camino del Cordejón en La Estrella (Toledo). - JCCM

TOLEDO 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha llevado a cabo las obras de adecuación del camino forestal del Cordejón, en el término municipal de La Estrella (Toledo), "una actuación estratégica destinada a mejorar la prevención y la capacidad de respuesta ante los incendios forestales en esta zona de la provincia".

Así lo ha explicado la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, en su visita este jueves a la zona, asegurando que "la prevención es la herramienta más eficaz frente a los incendios forestales y actuaciones como esta demuestran el firme compromiso del Gobierno regional con la protección del medio natural y con la seguridad de las personas que trabajan en nuestro dispositivo Infocam".

Las mejoras del camino forestal, que se han desarrollado dentro del monte denominado Sierra Ancha y Sierra Chica, "ha supuesto una inversión total de casi 230.000 euros, financiada con fondos procedentes del FEADER 2014-2020, y responde a una demanda histórica del municipio y su entorno", ha asegurado Gómez, que ha estado acompañada por la alcaldesa de La Estrella, Mónica González, y el delegado provincial de Desarrollo Sostenible, Rubén Torres.

El camino, que cuenta con una longitud de algo más de tres kilómetros, ha sido objeto de una mejora integral a lo largo de varios meses, que ha permitido acondicionar el firme, mejorar el drenaje y reforzar los tramos más deteriorados, garantizando un acceso más seguro para los equipos de vigilancia y de extinción de incendios forestales.

MEJOR ACCESO A LA TORRE DE VIGILANCIA

La consejera ha puesto en valor el carácter estratégico de esta infraestructura, afirmando que "la mejora del Camino del Cordejón garantiza el acceso a un punto de vigilancia fijo desde el que se controlan aproximadamente 70.000 hectáreas, lo que resulta clave para una detección temprana de los incendios y una movilización inmediata de los medios de extinción". Asimismo, ha recordado que la torre de vigilancia ha aportado información relevante en 80 incendios confirmados en la última década.

Esta actuación adquiere especial relevancia en un entorno que ha sufrido incendios forestales de gran magnitud en los últimos años, como el de La Estrella, en agosto de 2024, que afectó a 2.293 hectáreas y alcanzó el núcleo urbano; o el de Navalmoralejo, en agosto de 2025, con más de 3.100 hectáreas afectadas entre las provincias de Toledo y Cáceres.

En relación con el primero, la consejera ha recordado que existe un plan de restauración, cuya ejecución se ha aplazado tras constatarse una adecuada regeneración natural, mientras que en el entorno de la torre de vigilancia de La Estrella ya se han llevado a cabo trabajos de mejora sobre unas tres hectáreas.

En cuanto al incendio de Navalmoralejo del pasado verano, Mercedes Gómez ha indicado que el área afectada se encuentra actualmente en fase de evaluación para valorar posibles actuaciones de restauración ambiental.

En este contexto, Gómez ha señalado que "mejorar el estado de los caminos forestales no solo incrementa la eficacia del dispositivo contra incendios, sino que también mejora la seguridad del personal que realiza labores de vigilancia y extinción, algo prioritario para este Gobierno".

ACTUACIONES PREVENTIVAS CON MAQUINARIA PESADA

Asimismo, ha recordado que el Gobierno regional, a través del dispositivo Infocam, desarrolla durante todo el año trabajos de prevención de incendios forestales con maquinaria pesada, centrados en la mejora de caminos y accesos, el mantenimiento de cortafuegos y la reducción de la carga vegetal.

"Solo en 2025, estas actuaciones han permitido intervenir sobre 650 kilómetros lineales y 285 hectáreas en Castilla-La Mancha, de los que 133 kilómetros corresponden a la provincia de Toledo, reforzando así la protección del territorio frente a los incendios forestales", ha concluido la consejera.