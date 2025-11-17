El concurso 'Voces de acogida' invita a escribir sobre "el valor" de dar un entorno familiar a menores que lo necesitan

TOLEDO 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Concurso de relatos 'Voces de Acogida' invita a plasmar por escrito la experiencia de cualquier persona que esté en contacto con situaciones de acogimiento, en las que un menor precise de un entorno familiar, trasladando "la riqueza y el valor humano de estas vivencias".

Así lo ha manifestado en rueda de prensa el vicepresidente de Bienestar Social, Familia y Juventud de la Diputación de Toledo, Daniel Arias, junto al vocal de la Asociación de Familias de Acogida de Castilla-La Mancha (Asofacam), Justo Ponce, y el padre de acogida y miembro también de la asociación, Alberto Sánchez.

Ponce ha explicado que las situaciones de acogimiento tienen un demominador común: proporcionar un entorno familiar a menores que, por las circunstancias, no pueden tenerlo.

El concurso ya está abierto con plazo hasta el 31 de diciembre, pueden participar todas aquellas personas que esté directamente relacionadas con situaciones de acogimiento familiar y los premios serán lotes de libros para poder adquirir en librerías de todo el país.

El diputado de Familia ha destacado esta iniciativa, como forma de dar visibilidad a un "acto de amor", precisando que para la misma la Diputación ha aportado la cantidad de 2.500 euros

De su lado, Sánchez ha señalado que para que participen en el acto de entrega de premios se ha invitado a Manuel Rico, presidente de la Asociación Colegial de Escritores de España (ACE); María Dolores Cristóbal, directora de la Biblioteca regional de Castilla-La Mancha y Miguel Iglesias, presidente de la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros (CEGAL).

EL ACOGIMIENTO EN CLM

Desde Asofacam, Ponce ha señalado que el punto de partida del acogimiento familiar es la vulnerabilidad. No hay una foto fija de los casos en la región de menores que precisen un entorno familiar. Sí que ha precisado que en Castilla-La Mancha, aproximadamente 500 niños y niñas se encuentran en centros y otros 500 con familias.

"Donde mejor está un niño es en una familia", ha afirmado el vocal de esta asociación, que ha señalado que el número de acceso a la familias que acceden al acogimiento está "estabilizado", y se ha incrementado el el acceso a la petición de información.

La relación con las administraciones a todos los niveles "es buena en términos generales", ha afirmado este representante de Asofacam, aunque lo deseable es "que vaya a más".

BASES

Podrán participar todas las personas residentes en España que tengan relación directa o cercana con el acogimiento familiar: familias acogedoras, personas acogidas, allegados o acompañantes del proceso.

También podrán participar quienes conozcan y deseen contar experiencias significativas de acogimiento, aunque no hayan sido protagonistas. Quedan excluidos aquellos profesionales técnicos cuya labor se centre en el acogimiento familiar.

Habrá dos categorías: participantes de hasta 16 años y participantes de 17 años en adelante. La extensión del relato estará entre 1 y 4 páginas. Se admitirán relatos en cualquier idioma nativo del participante, acompañados siempre de su traducción al castellano.

En cada categoría se concederán dos premios. Un primer premio, que consiste en un vale de 300 euros canjeable por libros, que podrán adquirirse en cualquier librería del país. Y un segundo premio, un vale de 200 euros canjeable por libros, que podrán adquirirse en cualquier librería del país.

Además de los autores premiados, un grupo seleccionado de participantes verá su relato publicado en una edición especial que recogerá los textos más destacados del concurso. Todos los autores incluidos en la publicación recibirán un reconocimiento público en el acto de entrega de premios y presentación del libro.

El plazo de presentación finaliza el 31 de diciembre (inclusive). Los relatos deberán enviarse sin firma ni datos personales, identificados solo con el título de la obra, utilizando el sistema de plica.