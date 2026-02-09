Condenado a 36 años de cárcel el autor del crimen machista de Nohales

Archivo - Audiencia provincial de Cuenca - EUROPA PRESS - Archivo

CUENCA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El autor del crimen machista de Nohales, C.B, ha sido condenado a 36 años de cárcel por un delito de asesinato, un delito de tentativa de asesinato y un tercero de quebrantamiento de condena.

Por el asesinato de su expareja, Cristina, a la que mató con varias puñaladas, ha sido condenado a 27 años de prisión, con concurrencia de agravantes de parentesco y violencia de género, a lo que se suma la prohibición de residir en Cuenca durante 37 años y la pérdida de la patria potestad, además de la orden de alejamiento y comunicación con sus hijos durante 37 años.

Por el delito de tentativa de asesinato a M.C., que logró salir con vida de asalto del acusado a la casa de Nohales ha sido condenado a 8 años de prisión y una orden de alejamiento y comunicación de 18.

Finalmente, por el delito de quebrantamiento de condena por saltarse la orden de alejamiento de la mujer, ha sido un año más.

El tiempo efectivo que cumplirá de condena será de 30 años.

Respecto a las indemnizaciones, el acusado tendrá que pagar más de 740.000 euros.