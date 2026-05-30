Un conductor pierde el control y choca contra tres vehículos aparcados en la calle Las Torres de Cuenca. - POLICÍA LOCAL

CUENCA 30 May. (EUROPA PRESS) -

El conductor de un turismo ha perdido el control y ha impactado contra tres vehículos estacionados en la calle Las Torres de Cuenca, según informa la Policía Local de la capital conquense a través de su cuenta de Instagram.

El accidente de tráfico, que ha dejado daños tanto en el coche que ha causado la colisión como en los aparcados, se ha producido en torno a las 3.00 horas del sábado y se investigan las causas del accidente, así como las circunstancias relativas a su conductor.