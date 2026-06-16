Conductores de mercancías y construcción, sectores que según Cecam más personas cualificadas demandan

Clausura de la jornada 'Cecam FP Innova C-LM: Conectando Talento y Empresa'. - JCCM

TOLEDO 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

Conductores de mercancías y personal cualificado de construcción y derivados son los sectores que más personas cualificadas demandan, pues adolecen de mano de obra, tal y como ha alertado el secretario general de la Confederación Regional de Empresarios de Castilla-La Mancha (Cecam), Mario Fernández.

De ahí que haya incidido en la necesidad de que la Formación Profesional se vea como "un desarrollo y una orientación laboral efectiva". "Es la base para que esas carencias que tenemos ahora, y sobre todo la conexión para que administración y empresas sean capaces de poder ir nutriendo de esa falta de capital humano cualificado".

Fernández ha realizado estas declaraciones poco antes de clausurar la Jornada 'Cecam FP Innova C-LM: Conectando Talento y Empresa', que la patronal ha celebrado en Toledo, con el objetivo de impulsar la Formación Profesional y acercar el talento a las necesidades reales de las empresas de Castilla-La Mancha.

Acompañado por la consejera de Economía, Empresas y Empleo del Gobierno regional, Patricia Franco, y del consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, el responsable de Cecam ha incidido en que la FP tiene como reto transitar a modelos más sostenibles y digitales.

"Esta jornada ha sido un punto de encuentro y de reflexión entre lo que es la visión institucional, la visión de las empresas, la visión de los centros de formación, en definitiva, todos los agentes implicados en este sistema de Formación Profesional", ha explicado Fernández, que ha puesto el foco en el IV Plan de Formación Profesional de Castilla-La Mancha.

Mientras, la titular regional de Economía, Empresas y Empleo ha mostrado su voluntad de seguir trabajando de la mano de la patronal para identificar "perfectamente" esas necesidades de seguir formando y cualificando a la gente.

En este punto, ha recordado que la última encuesta sobre clima de negocios de las más de 400 empresas inversoras extranjeras que tienen fijada su posición en Castilla-La Mancha revela que un 51,5% de esas empresas quiere personas formadas en Formación Profesional.

Dicho esto, ha avanzado que su departamento está a la espera de se publique el Real Decreto por el que se va a declarar Centro Nacional de Referencia el Aeronáutico de Illescas, que se unirá al Centro de Energía y Agua de Guadalajara, y al de industrias agroalimentarias en Ciudad Real.

En términos de agradecimiento se ha mostrado también el consejero de Educación, Cultura y Deportes, que ha destacado los esfuerzos que en materia de innovación está haciendo la patronal.

"Hoy no se entiende la Formación Profesional si no está presente la empresa. A lo largo de estos más de diez años venimos haciendo un esfuerzo importantísimo que nos ha situado como referentes dentro de los centros de excelencia a nivel nacional".

"Castilla-La Mancha tiene reconocidos como centros de excelencia el sector aeronáutico, el sector de la fabricación mecánica, también la familia de hostelería y turismo, las tecnologías de la información y, la más importante, la de Inteligencia Artificial".

A más, Pastor ha dicho que en virtud de ese impulso, la región tiene una red consolidada de 100 aulas de profesionales de emprendimiento. "Y si hablamos de la tecnología aplicada, hemos generado también una red de 77 aulas de tecnología para favorecer esa innovación".

Tras precisar que son las empresas las que están demandando estos perfiles de la Formación Profesional, con una exigencia de cualificación bastante importante, ha añadido que el objetivo de estos proyectos de investigación y de innovación es que el alumnado aporte soluciones innovadoras y transformadoras a los ámbitos laborales, para enriquecer cada vez más "ese ecosistema de crecimiento que estamos generando en el marco de la FP".

"Tenemos los mimbres", ha concluido el consejero, que se ha referido tanto al IV Plan de Formación Profesional, como a la Ley de Fomración Profesional, con la que "en breve plazo" contará la región.