La conexión entre Santa Bárbara y el Polígono en Toledo por carril bici tendrá que culminar en junio de 2026

Pasarela de la TO-23 del carril bici entre Santa Bárbara y el Polígono - EUROPA PRESS

TOLEDO, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las obras del carril bici que conectará los barrios de Santa Bárbara y el Polígono en Toledo tendrán que estar terminadas como plazo máximo en junio de 2026, tal y como ha remarcado este martes la delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón.

Tolón ha realizado una visita a la obra que se está realizando en la TO-23 y que se centra en la pasarela central ubicada en el barrio del Polígono, que se unirá a este carril bici.

Servirá para comunicar a "los 26.000 vecinos del barrio del Polígono con los 9.000 vecinos de Santa Bárbara". A su vez también se conectará con el barrio de Azucaica. "Tres barrios esenciales", ha manifestado la delegada del Gobierno en declaraciones a los medios.

Se trata de ocho kilómetros de obra, con un carril que discurrirá desde la glorieta de Santa Bárbara por la margen izquierda de la TO-23 y que volverá por la margen derecha de la carretera.

Tal y como ha expresado Francisco Javier González Cabezas, el jefe de la demarcación de Carreteras del Estado en Castilla-La Mancha, la pasarela atirantada es "el elemento más singular de esta obra", que tiene tres fases de construcción.

En este momento se han montado ya una de las partes laterales y la central, mientras que la otra parte lateral se instalará en próximos días. La semana próxima está previsto que se monte lo que se llama el "pilono".

El presupuesto de toda la obra completa es de 3,6 millones de euros, de los cuales la pasarela "se lleva prácticamente el 70 por ciento". Los primeros trabajos comenzaron en abril de 2024, ha recordado González Cabezas.