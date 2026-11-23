El director general de Deportes de Castilla-La Mancha, Carlos Alberto Yuste, en el Congreso Internacional de Actividad Física y Deporte. - EUSEBIO GARCÍA DEL CASTILLO/EUROPA PRESS

CIUDAD REAL 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El director general de Deportes de Castilla-La Mancha, Carlos Alberto Yuste, ha destacado la consolidación del Congreso Internacional de Actividad Física y Deporte, que ha pasado de tener que realizar un importante esfuerzo de difusión para atraer participantes en su primera edición, en 2024, a contar actualmente con numerosos entrenadores y técnicos deportivos en lista de espera por la elevada demanda de plazas.

"En 2024 hicimos mucho hincapié en la difusión para atraer a técnicos y entrenadores y ha sido este año cuando se ha dado la vuelta a la tortilla", ha señalado Yuste durante la inauguración de la tercera edición de este congreso, que reúne a unos 120 participantes en Alcázar de San Juan durante los días 23 y 24 de noviembre.

El director general ha recordado que esta iniciativa nació en 2024, coincidiendo con la designación de Castilla-La Mancha como Región Europea del Deporte, cuando el Gobierno autonómico decidió reforzar su apuesta por la formación de los profesionales del sector deportivo.

Dos años después, ha celebrado que aquella iniciativa se haya convertido en una de las citas formativas de referencia de la comunidad autónoma, con una demanda que supera las plazas disponibles.

Yuste ha defendido que el objetivo del Gobierno regional era que el reconocimiento de 2024 no quedase reducido a un año de actividades, sino que sirviese para impulsar proyectos capaces de mantenerse en el tiempo.

En este sentido, ha reivindicado que el Ejecutivo autonómico haya conseguido dar continuidad a aquella apuesta y consolidar eventos como este congreso, que considera especialmente demandados y aprovechados por los profesionales del deporte.

Asimismo, ha incidido en la importancia de la formación de los entrenadores y técnicos deportivos, recordando que muchas personas conservan durante toda su vida palabras, consejos o experiencias vividas junto a sus entrenadores.

Por ello, ha considerado fundamental seguir proporcionando herramientas a estos profesionales, especialmente en cuestiones relacionadas con el liderazgo, la gestión de grupos y la dirección de vestuarios, ámbitos por los que ha mostrado un especial interés dentro de la programación de esta tercera edición.

Finalmente, Yuste ha invitado a los profesionales del sector a seguir el desarrollo del congreso, que durante estas dos jornadas reúne en Alcázar de San Juan a entrenadores y técnicos para continuar avanzando en su formación.

LA OBSESIÓN POR GANAR Y LA VIOLENCIA EN EL DEPORTE BASE

Por su parte, el profesor de la Facultad de Ciencias del Deporte de la Universidad de Castilla-La Mancha Mauro Sánchez ha advertido de que el deporte base está concediendo demasiada importancia a ganar y obtener resultados, dejando en un segundo plano la formación integral de niños y adolescentes.

"Nos estamos centrando demasiado en los resultados y no nos estamos centrando en los procesos", ha señalado en declaraciones a Europa Press antes de intervenir en el congreso.

Sánchez ha defendido que la competición es una herramienta educativa fundamental para transmitir valores y aprender a gestionar emociones, pero ha alertado de que se están normalizando conductas de violencia por parte de algunos entrenadores, como gritar o faltar al respeto a los menores bajo la creencia de que estas actitudes sirven para motivarlos.

En este sentido, ha aludido a un estudio realizado con unos 10.000 niños y adolescentes en el que, según ha explicado, alrededor del 40% manifestó haberse sentido perjudicado por este tipo de violencia.

También ha advertido de la presión que ejercen algunas familias desde las gradas y de las expectativas excesivas que depositan en sus hijos.

Por ello, ha reclamado una mayor formación de entrenadores y familias, así como un cambio de mentalidad en los clubes deportivos para priorizar el desarrollo personal de los menores frente a los resultados.

Sánchez ha recordado que la inmensa mayoría de los niños no llegará al deporte profesional y ha defendido que lo verdaderamente importante es que adquieran valores, disfruten de experiencias positivas y mantengan el hábito de practicar actividad física.

EL LIDERAZGO Y LA COMUNICACIÓN PARA RESCATAR A UN VESTUARIO

Por su parte, el entrenador de balonmano Francisco Javier Márquez ha compartido su experiencia al frente de un equipo, el Villa de Aranda, que consiguió revertir una situación deportiva crítica, pasando de no haber sumado ningún punto a lograr el ascenso a la Liga Asobal.

Durante su intervención, titulada 'De 0 puntos a Asobal. Liderazgo y comunicación en un vestuario hundido', ha destacado que la clave estuvo en recuperar la confianza y los vínculos personales entre los jugadores.

En declaraciones a los medios, Márquez ha explicado que se encontró con un vestuario "bastante roto", en el que existía respeto entre los jugadores, pero pocos vínculos personales.

Para cambiar la dinámica, apostó por el diálogo, la definición de objetivos individuales y colectivos y una modificación del sistema defensivo, hasta conseguir que el equipo pasara de ser el más goleado al segundo menos goleado de la liga.

El técnico ha defendido que el convencimiento de los jugadores es mucho más eficaz que la imposición a la hora de gestionar un vestuario.

"Si yo intento imponer determinadas cuestiones dentro de un vestuario, te puede servir algo momentáneo, pero seguro que en el medio y largo plazo las cosas no van a funcionar", ha señalado, insistiendo en la importancia de conocer las emociones de cada deportista y conseguir que todos asuman su papel dentro del grupo.

Finalmente, Márquez ha subrayado que el éxito no depende únicamente de las decisiones tácticas, sino también de la capacidad para generar relaciones personales sólidas.

En este sentido, ha explicado que durante aquel proceso llegaron incluso a dar voz a los jugadores en el diseño del modelo de juego y los planes de partido, logrando una mayor implicación de toda la plantilla.