La conquense María Utrilla ya trabaja en su cuarto libro para seguir cosiendo con letras su mundo de folclore y fantasía

Tras un año de éxitos gracias(EUROPA PRESS) -

La autora conquense María Utrilla ya trabaja en lo que será su cuarto trabajo después de un año que le ha servido para hacerse con varios galardones, entre ellos el Premio Caligrama en la categoría Promesa por su obra 'El reclamo del agua'.

Lo que fue su tercer libro, tal y como relata a Europa Press, sirvió para seguir las aventuras de Dagmar, una chica que está preparándose para ser la nueva curandera de su villa. Nieta de médicos, cuenta a través de lo que fue su tercer trabajo la forma de prepararse para asumir las tareas de responsable de la medicina de su lugar de origen.

Entre sus continuas visitas al bosque a buscar plantas para sus remedios, la villa en la que reside empieza a vivir sucesos extraños, culminados con una desaparición, un extremo del que está convencida de su origen: el bosque que le sirve de botica.

Dagmar, que se ha criado "toda la vida" con las historias de terror de su abuela en las que le relataba el poder de las fuerzas que vivían en ese bosque, nunca les había dado importancia, circunscribiéndolas al ámbito de "cosas de hadas".

"Pero al final tendrá que enfrentarse al hecho de que esas historias eran más reales de lo que ella pensaba, y tendrá que confiar en un chico forastero recién llegado al pueblo, el único capaz de echarle una mano para salvar su villa y su hogar", relata María Utrilla.

PRIMERA NOVELA A LOS 22 AÑOS

Utrilla, tal y como recuerda, publicó su primera novela a los 22 años. "He escrito prácticamente toda mi vida, desde muy pequeña". Desde entonces, van ya tres entregas, completadas con un compendio de relatos y otra novela más.

Una terna a la que pronto se sumará su próximo trabajo después de una prolífica carrera en la que sus tres primeras entregas han estado "más orientadas al género de 'thriller' y de misterio, casi de terror". "Siempre con un toque de fantasía oscura y cierta trama de misterio, incluso algo de romance", avanza.

Este tercer trabajo, además del premio de la editorial, cosechó una mención de honor en los International Latino Book Awars. Una obra en la que abrió la puerta al folclore, algo que le viene de sus estudios en Humanidades y su amor por los relatos tradicionales, ingredientes que mezcla incluso con dosis de terror.

"Me gusta bastante la fantasía oscura, el folclore, el terror.. y seguiré por ahí", desvela sobre su nueva aventura literaria.