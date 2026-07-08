El consejero de Fomento compromete un trato "preferencial" a Guadalajara para acelerar nuevos desarrollos de vivienda

Acto de colocación de la primera piedra de una promoción de 234 viviendas protegidas de la cooperativa Greenhabitat, en el barrio de Aguas Vivas. - EUROPA PRESS

GUADALAJARA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Fomento de Castilla-La Mancha, Ignacio Hernando, se ha comprometido este miércoles a dar a Guadalajara un trato "preferencial y especial" en la tramitación anticipada de todas aquellas actuaciones relacionadas con el objetivo de incrementar la oferta de vivienda, durante el acto de colocación de la primera piedra de una promoción de 234 viviendas protegidas de la cooperativa Greenhabitat, en el barrio de Aguas Vivas.

"Hoy me comprometo personalmente a un trato preferencial y especial para Guadalajara en la tramitación anticipada de todo lo que tenga que ver con la construcción de viviendas", ha afirmado Hernando, quien ha enmarcado este compromiso en la previsión de desarrollar "no menos de 10.000 viviendas" en la zona Este de la ciudad durante los próximos años.

Durante su intervención, el consejero ha defendido que Castilla-La Mancha está actuando "con urgencia" para afrontar el problema del acceso a la vivienda y ha asegurado que la comunidad autónoma ha decidido no esperar al futuro plan estatal, destinando más de 150 millones de euros a políticas de vivienda.

Asimismo, ha avanzado que la región pondrá en marcha un nuevo sistema de ayudas autorizado por la Comisión Europea para facilitar nuevas promociones con algún tipo de protección pública.

Hernando ha incidido además en que el problema de la vivienda "se puede resolver con dinero" y ha garantizado que será una de las máximas prioridades tanto para el país como para Castilla-La Mancha y Guadalajara.

También ha apelado al entendimiento institucional, asegurando que "hay que hacer puentes, saber escuchar y ceder".

UNA DE CADA TRES VIVIENDAS ES PROTEGIDA

Por su parte, la alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, ha destacado que la colocación de esta primera piedra supone "mucho más que un acto simbólico", ya que acerca a muchas familias, especialmente jóvenes, a la posibilidad de acceder a una casa digna.

La regidora ha subrayado que la ciudad sufre un desequilibrio entre oferta y demanda por la falta de suelo residencial y ha reivindicado el modelo cooperativo como una fórmula que facilita el acceso a viviendas de calidad.

Guarinos ha insistido en que la colaboración público-privada resulta "absolutamente necesaria" para hacer posibles este tipo de promociones y ha defendido que Guadalajara se ha convertido en un referente en vivienda protegida, asegurando que una de cada tres viviendas que actualmente se construyen en la ciudad pertenece a esta modalidad.

También ha reiterado la disposición del Ayuntamiento a colaborar con el resto de administraciones y con la iniciativa privada para impulsar nuevos desarrollos residenciales.

Por su parte, el presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, ha afirmado que Guadalajara ha experimentado un importante crecimiento económico que no ha ido acompañado del mismo ritmo en materia residencial, por lo que ha defendido la necesidad de preparar suelo y respaldar aquellas propuestas que ya están maduras para aumentar la oferta de vivienda.

Bellido ha reclamado además que las administraciones trabajen conjuntamente para ofrecer soluciones a uno de los principales problemas de la sociedad y ha considerado que construir más viviendas permitirá corregir el actual desequilibrio entre la demanda y la oferta existente.

La promoción cuya primera piedra se ha colocado este miércoles comprende 234 viviendas protegidas distribuidas en dos bloques dentro de una urbanización cerrada con zonas comunes y piscina.

El proyecto forma parte de las tres cooperativas que el Grupo NiDra desarrolla en la zona, con un total de 450 viviendas protegidas.