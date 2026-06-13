Consejero Fomento C-LM reivindica mejorar la comunicación con Transportes: "Yo la busco, pero no la encuentro siempre"

Archivo - El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

TOLEDO, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Fomento de Castilla-La Mancha, Nacho Hernando, ha admitido que le "resulta dificilísimo hablar de cualquier cosa con el Ministerio" de Transportes y Movilidad Sostenible y ha expresado su deseo de que esa relación fuera diferente para poder llegar "a más acuerdos, a más entendimientos, a poder sacar adelante más proyectos".

"Debería haber muchísima más relación bidireccional entre Castilla-La Mancha y el Ministerio. Yo al menos la busco, otra cosa es que no la encuentro siempre", ha reconocido Hernando en una entrevista con Europa Press, en la que reflexiona con que hay "mucho en cartera y esto requiere de una mayor agilidad y de una mayor comunicación".

Al respecto, recuerda que todavía esta pendiente un encuentro entre el presidente regional, Emiliano García-Page, y el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, "al cual se comprometieron desde el Ministerio" y sobre el que todavía no ha recibido contestación-

A su juicio, "debe haber mucha más relación, sobre todo porque luego ha habido veces que hemos podido ofrecerle soluciones que luego han entendido que eran positivas" como cuando la región planteó dividir el tramo del AVE desde Extremadura hasta Madrid "en cuatro tramos distintos para que fueran mucho más manejables", o cuando "dijeron que era una estupidez desvincular la electrificación de la vía convencional de Talavera-Madrid" pero luego el Ministerio lo ha hecho.

"Yo lo único que pido es que si nos vamos a terminar poniendo de acuerdo que no sea años después ni ministros después, sino que pudiera ser en una relación infinitamente más directa, sobre todo porque tengo la sensación de que las reuniones que sí hemos podido mantener, que cuando hemos podido plantear nuestros argumentos, nuestros argumentos son de peso y razonados y no son ocurrencias, sino que tienen que ver con el trabajo que hacemos de los documentos y de los textos y del conocimiento de nuestra tierra".

ALEGACIONES AVE TOLEDO

Preguntado por el estudio informativo del trazado del AVE Madrid-Lisboa que ha planteado el Ministerio, ha indicado que "en ningún caso puede ser una alternativa al AVE a su paso por Toledo, porque luego va a entroncar en la línea convencional" y que el ramal propuesto en Bargas, de apenas 18 kilómetros, no permite, en la práctica, "ni acelerar para luego desacelerar". "Pueden decir misa", zanja.

En opinión de Hernando, "gastarte la friolera de casi 400 millones de euros para una solución de apenas dos años, con un sitio con enorme protección medioambiental es para pensar esto un poco más. Yo entiendo que tiene que haber capilaridad en la red, entiendo que tiene que haber alternativas de emergencia" pero "todo en una cierta dimensión y proporcionalidad y siendo conscientes de las limitaciones".

El consejero de Fomento insiste en este punto en la necesidad de que hubiera "una mayor comunicación" con el Ministerio, habida cuenta de que, por ejemplo, algunos de los documentos que se han planteado en el estudio informativo para el ramal desde el punto de vista del medio ambiente caducaron el 1 de octubre del año 2025. "Y tuvimos que ser nosotros quienes lo dijéramos al Ministerio porque no se habían dado cuenta".

Por el momento, tal y como anunció esta semana, la Junta y el Ayuntamiento presentarán alegaciones conjuntas a ese nuevo estudio informativo, aunque por el momento el trabajo se está realizando "entre consejerías", para poner en común tanto los argumentos técnicos de Fomento como los de Desarrollo Sostenible en materia medioambiental --algo que preocupa "enormemente" en la zona del ramal--, y los de patrimonio por parte de la Consejería de Educación.

EL AVE "VA A PARAR" EN ALCÁZAR

Respecto a la parada en Alcázar de San Juan del AVE Madrid-Jaén --que el ministro rechazó en el Senado alegando razones técnicas--, Hernando ha recordado que el pasado 8 de abril el propio ministro se reunió con los regidores de Alcázar de San Juan y Manzanares "y se comprometió personalmente" con esa parada en Alcázar, por lo que "no se ha producido en nada ningún argumento de peso que permita ese cambio de opinión".

"Esto es un compromiso y además es una reivindicación histórica", ha subrayado el consejero castellanomanchego, que ha asegurado que el AVE "parar va a parar". "Otra cosa es que no sea una decisión de este ministro o de este gobierno", ha comentado.

Hernando ha aseverando que Castilla-La Mancha "va a seguir reivindicando que se cumpla la palabra dada", de entrada no renunciando a ella y no agachando "las orejas" ni acatando "un cambio de opinión injustificado", convencido de que en torno a este asunto "Castilla-La Mancha tiene la suficiente resistencia y conciencia autonómica como para saber que es un proyecto tan importante y de tal envergadura y de tanto calado social y económico que las palabras del ministro no paran un tren".

Respecto a las razones técnicas que argumentó Óscar Puente en el Senado para no tener en cuenta la parada del AVE en Alcázar, Hernando tiene claro que se trata "de dinero", pero "eso no es una razón técnica" sino una cuestión de establecer unas prioridades, "que es la labor de cualquier gobierno, sea el que sea. Pero de ahí a renunciar a que por los siglos de los siglos ya nunca vaya a haber una alta velocidad por esa zona de España, me parece tener las luces muy cortas".

"Tiene que ser una cuestión de más temprano que tarde y no puede ser que de un mes para otro cambie tanto la situación como para que uno se comprometa con unos alcaldes a una cosa y luego diga totalmente la contraria, no es un ejemplo de cómo se tienen que hacer las cosas ni en la política ni en la vida", ha zanjado el titular de Fomento.

AP-41

Por último, en relación a la liberalización de la autopista AP-41, ha declarado que "el Estado lo único que tiene que hacer es renunciar a que una empresa pública cobre de dos clientes apenas 2 millones de euros al año" y "que lo compense con una ayuda dominativa del estado para que la empresa no entre pérdidas", y ha pedido para la AP-41 "ni más ni menos que lo que ha hecho Óscar Puente en la AP-7, en Alicante", donde las cifras eran "más sangrantes".

Desde el punto de vista financiero, "entre gastarte 120 millones de euros en un tercer carril entre Parla e Illescas o dejar de ingresar 2 millones de euros al año", se ha preguntado si lo que se prefiere es "tener una solución hoy o hipotecarte para 60 años sabiendo que hasta dentro de 15 no está hecha la infraestructura".